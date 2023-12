Di Euronews

Alex Batty era scomparso durante una vacanza in Spagna. Sta bene e tornerà dalla nonna, che ne ha la custodia. Ricercati per la vicenda la madre e il nonno del diciassettenne

Un ragazzo inglese scomparso sei anni fa in Spagna eritrovato in Francia mercoledì, rientrerà a casa in Inghilterra nei prossimi giorni. Lo ha reso noto la polizia britannica.

Lo attende la nonna, Susan Caruana, che è anche il guardiano legale del minorenne secondo il tabloid inglese The Sun.

Alex Batty aveva 11 anni quando scomparve, durante una vacanza nel 2017 con la madre e il nonno. È stato ritrovato a distanza di anni nella città di Revel, a est di Tolosa, ormai adolescente.

Il ragazzo è stato accompagnato a una stazione di polizia da un camionista, che lo ha visto camminare con uno zaino su una strada dei Pirenei.

Alex gli ha spiegato di avere trascorso tre anni in Spagna e due in Francia e di essere in cammino da giorni dopo essere fuggito da una comunità spirituale itinerante, dove era andato con la madre.

La polizia ha dichiarato che la donna, Melanie Batty, e il nonno del giovane, David Batty, sono ricercati per la scomparsa di Alex, ma che non sa al momento dove si trovino.