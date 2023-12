Di Maria Michela D'Alessandro

Almeno 53 i feriti confermati, tra cui otto bambini, nell'attacco missilistico avvenuto nella notte su Kiev. È il secondo sulla capitale dall'inizio della settimana

Si aggrava il bilancio dei feriti dell'attacco missilistico russo avvenuto a Kiev nella notte: le autorità locali parlano di 53 feriti, tra cui otto bambini. Il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina Serhij Popko ha specificato che tutti i civili feriti sono stati soccorsi e non si hanno al momento notizie di decessi. Venti persone, tra cui due minori sono stati ricoverati in ospedale. Registrati "una decina di casi di caduta di detriti" di proiettili che hanno colpito in particolare il distretto di Desnyansky, a nord-est di Kiev, ha spiegato Popko.

Secondo l'aeronautica militare ucraina l'attacco, il secondo dall'inizio della settimana sulla capitale, sarebbe stato sferrato alle 3 di notte (ora locale) quando 10 missili sono stati lanciati verso Kiev - i razzi sono stati intercettati e abbattuti. Secondo il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, "un condominio è stato danneggiato" provocando l'evacuazione di "15 residenti, tra cui quattro bambini e due disabili. E un missile è caduto sul territorio di uno degli ospedali della capitale".

Sempre nella notte i russi hanno lanciato 10 droni di tipo Shahed-136/131 dall'area di Balaklava, in Crimea: quasi tutti sono stati distrutti nello spazio aereo di Odessa, ha precisato il Comando aereo sud ucraino.