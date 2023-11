Di Euronews

Il presidente ucraino ha visitato il posto di comando avanzato sulla linea del fronte a Kupyansk, nella regione di Kharkiv. I missili russi a Donetsk uccidono tre persone

PUBBLICITÀ

Non si fermano gli attacchi russi nell'est dell'Ucraina: tra il 29 e il 30 novembre il bilancio dei morti nella regione del Donetsk è di 3 morti e 10 feriti, tutti civili.

I massicci attacchi aerei russi hanno colpito le città di Pokrovsk, Myrnograd, Novogradivka e Toretsk, tutte nella regione del Donetsk, danneggiando numerose abitazioni.

Zelensky ringrazia Germania e Regno Unito per gli "aiuti invernali"

"Ho avuto una telefonata con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Abbiamo discusso di ulteriore cooperazione in materia di difesa. Sono grato per il potente pacchetto di difesa 'invernale' della Germania, comprendente 4 sistemi Iris-T, e per il programma pluriennale di assistenza finanziaria" ha scritto su X.

"Questi sono i migliori segnali del sostegno instancabile della Germania" ha aggiunto.

Il presidente ucraino ha ringraziato "per il continuo sostegno politico e di difesa del Regno Unito" anche il premier britannico Rishi Sunak con cui ha avuto un colloquio telefonico giovedì.

"Dopo le mie visite in prima linea, ho informato il primo ministro sulle priorità della difesa dell'Ucraina per rafforzare i nostri soldati e il nostro scudo nel cielo" ha concluso Zelensky.

Volodymyr Zelensky ha visitato inoltre il fronte a Kupyansk, nella regione di Kharkiv.

"È stato un onore incontrare i soldati - ha scritto il presidente ucraino su X - i combattenti sul fronte di Kupyansk difendono la vita pacifica degli ucraini, il popolo della regione di Kharkiv. Li ringrazio per il loro servizio, per aver difeso il nostro stato! Auguro loro la vittoria".