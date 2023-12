Regno Unito, la stretta sul ricongiungimento familiare

Le nuove misure introdotte dal governo di Londra renderanno più difficile per i cittadini britannici convivere o sposarsi con un non-britannico.

PUBBLICITÀ

"L'intera vicenda mi ha fatto incredibilmente arrabbiare", ha dichiarato Katherine Ward, "Il governo vuole entrare negli spazi più privati della vita delle persone, senza giustificazione". Come decine di migliaia di britannici in tutto il Paese, Katherine contesta le nuove norme sui visti familiari, annunciate dal governo lunedì scorso.

**Dall'aprile 2024, i cittadini britannici o le persone già stabilite nel Regno Unito dovranno dimostrare di guadagnare 38.700 sterline (45.233 euro) per permettere al loro partner straniero di vivere con loro.**Secondo i dati dell'HM Revenue and Customs, solo il 27% della popolazione raggiunge questa soglia di reddito.

Katherine e il suo compagno, originario della Giordania, vivono insieme a Londra, dove sono arrivati dopo la pandemia per stare più vicini ai genitori di Katherine. Ora però il loro reddito rischia di non raggiungere la soglia richiesta, e la coppia si trova davanti alla prospettiva di separarsi o di tornare entrambi in Giordania.

"È un'enorme fonte di stress", ha dichiarato a Euronews Katherine, raccontando di essere scoppiata in lacrime all'annuncio della notizia. "Non voglio neanche immaginare cosa significherebbe se la situazione andasse avanti per mesi", bloccando di fatto Katherine e il suo compagno in un limbo.

A British Airways plane in 2010. Sang Tan/AP

Per il suo partner, che secondo lei ha fatto enormi sacrifici per stare con lei in Gran Bretagna, le nuove regole sono state un duro colpo e hanno avuto un impatto sulla sua integrazione nel Paese. "I politici continuano a trasmettere il messaggio che se sei straniero non sei il benvenuto, sei un peso per la società. Anche se questo non è vero, è così che gli stranieri si sentono".

Il governo conservatore del Regno Unito ha annunciato questa novità all'interno di un più ampio pacchetto di misure volte a ridurre l'immigrazione, che ha raggiunto livelli record negli ultimi anni. I ministri affermano che in questo modo le famiglie potranno mantenersi da sole.

Le famiglie più povere però rischiano di essere costrette a lasciare il Paese o a separarsi. Una politica che secondo molti stona con il presunto sostegno della destra ai valori tradizionali, come il matrimonio e la famiglia.

I politici continuano a trasmettere il messaggio che se sei straniero non sei il benvenuto, sei un peso per la società. Katherine Cittadina britannica

Secondo altri, le regole sarebbero di fatto un divieto per i britannici di sposare cittadini stranieri, dato che il 73% della popolazione guadagna meno della soglia di reddito necessaria.

Stando ai dati dell'Office of National Statistics, il guadagno annuo lordo mediano per i dipendenti a tempo pieno nel Regno Unito era di 34.963 sterline (40.867 euro) nell'aprile 2023.

Secondo openDemocracy, il governo ha ignorato le raccomandazioni del suo stesso Comitato consultivo, secondo cui avrebbe dovuto abbassare il reddito minimo richiesto, trascurando i vantaggi che gli immigrati apportano al Regno Unito.

Home Secretary James Cleverly announced the plans. Ben Birchall/PA

Altri sottolineano che la nuova soglia di reddito di 38.700 sterline significa che sposare un cittadino non britannico è ora possibile solo per chi ha un reddito elevato.

"Perché il diritto di innamorarsi deve dipendere da quanto si guadagna?", ha dichiarato Josephine Whitaker-Yilmaz, responsabile delle politiche e degli affari pubblici di Praxis, un gruppo britannico per i diritti degli immigrati.

Il governo prevede che la modifica dei visti per motivi familiari ridurrà l'immigrazione netta di 10.000 persone all'anno. I visti familiari hanno rappresentato una migrazione netta di 39.000 persone nei 12 mesi precedenti al giugno 2023.

Sostenendo che la politica mostra un "insensibile disprezzo" per la vita delle persone, Whitaker-Yilmaz ha detto che la misura potrebbe avere effetti "enormemente dannosi" sulla salute mentale delle persone colpite, in particolare dei bambini separati dai loro genitori.

Allo stesso tempo, la decisione del governo **potrebbe spingere le persone a diventare migranti irregolari per rimanere con la loro famiglia.**Whitaker-Yilmaz ha affermato anche che i cambiamenti colpiranno soprattutto le donne e i più giovani, che tendono a percepire salari più bassi. "Quello che sentiamo è un senso di impotenza di fronte alle scelte del governo, ma anche una vera e propria rabbia", ha dichiarato.

È possibile che questa misura polemica sia contestata anche dal punto di vista legale, in quanto potrebbe violare il diritto alla famiglia previsto dalla Convenzione europea sui diritti umani.