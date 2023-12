Per il sesto mese consecutivo anche le temperature di novembre sono le più alte mai registrate rispetto agli anni precedenti

Le temperature a fine del 2023 continuano a essere fuori dell'ordinario e insolitamente alte. E così, prendendo in considerazione gli undici mesi trascorsi, il 2023 è l'anno più caldo mai registrato finora.

Secondo il Copernicus climate change service, C3s, le temperature di novembre hanno fatto registrare al pianeta l'autunno boreale più caldo dei tempi moderni.

I dati mostrano che per l'anno solare in corso, da gennaio a novembre, la temperatura media globale dell'aria superficiale è stata di 1,46 gradi superiore alla media preindustriale del 1850-1900. E di 0,13 gradi in più rispetto alla media degli undici mesi del 2016, l'anno che per ora detiene il record di più caldo.

In Europa la temperatura media per il periodo settembre-novembre 2023 è stata di 10,96°C, ovvero 1,43°C sopra la media.

Tutta colpa dei gas serra

Finché le concentrazioni di gas serra continueranno ad aumentare, aumenteranno anche le temperature globali.

Gli scienziati del C3s sostengono che "finché le concentrazioni di gas serra continueranno ad aumentare, non possiamo aspettarci risultati diversi da quelli visti quest'anno. La temperatura continuerà a crescere e così anche l'impatto delle ondate di calore e della siccità. Raggiungere la neutralità carbonica il prima possibile è fondamentale per gestire i rischi climatici".