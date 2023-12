A poche ore dalla fine di una tregua a Gaza, 180 sono i palestinesi che hanno perso la vita. L'Onu ha detto che Israele ha bloccato gli aiuti umanitari a Rafah. Intanto sono riprese le proteste per un cessate il fuoco

Dopo una settimana di relativa calma, a Gaza si riaccende il conflitto. Ritornano le immagini di attacchi missilistici, edifici crollati e persone in corsa per soccorrere i feriti. Oltre 180 palestinesi sono morti durante gli attacchi delle ultime ore, secondo quanto riferiscono fonti palestinesi.

Da quando il cessate il fuoco temporaneo è terminato, Israele ha attaccato più di 400 obiettivi nella Striscia di Gaza, ha dichiarato l'esercito israeliano. Secondo la dichiarazione dell'IDF, le forze aeree, navali e di terra hanno preso di mira Gaza, comprese le aree nel sud della Striscia.

Israele e Stati Uniti hanno accusano Hamas di aver rotto la tregua.La ragione principale sembra essere l'attacco terroristico a Gerusalemme che giovedì ha causato tre vittime israeliane. Secondo Israele, il motivo immediato della ripresa delle ostilità è stato un razzo lanciato verso Israele nelle prime ore di venerdì, nel momento in cui la tregua stava per scadere, nonostante i media, precedentemente, avessero affermato che entrambe le parti erano d'accordo nel prolungarla.

L'Iron Dome intercetta un razzo sparato dalla Striscia di Gaza, ad Ashkelon, Israele, venerdì 1 dicembre 2023. Tsafrir Abayov/Copyright 2023 The AP All rights reserved

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken, a Dubai durante la Cop28, ha dichiarato che "Hamas ha rinnegato gli impegni presi".

"Rimaniamo concentrati sul riportare tutti gli ostaggi a casa, sostenere e aumentare l'assistenza umanitaria per la popolazione di Gaza e fare in modo che Hamas non abbia mai più la capacità di fare ciò che ha fatto il 7 ottobre".

Hamas ha accusato a sua volta Israele di non avere rispettato gli impegni e di aver rifiutato varie proposte riguardanti lo scambio.

Il Qatar, che ha mediato la tregua della settimana trascorsa, ha dichiarato che i nuovi bombardamenti israeliani hanno complicato ogni intesa. La tregua aveva permesso la liberazione di un centinaio di ostaggi israeliani e internazionali.

Anche l'altro mediatore, l'Egitto, ha lamentato il mancato rinnovo della tregua menzionando in un comunicato Israele e non Hamas.

Israele ha rilasciato un totale di 240 prigionieri palestinesi in cambio di 105 ostaggi. Circa 136 si troverebbero ancora a Gaza, numero soggetto a cambiamenti in quanto Israele avrebbe trovato i corpi di alcune persone che si pensava fossero state catturate da Hamas nelgli attacchi dei kibbutz. Venerdì l'Idf ha riferito di aver trovato il corpo di un'altra vittima, portando il totale a cinque persone ritrovate.

Le Nazioni Unite e l'Unrwa chiedono l'immediata ripresa delle consegne di aiuti a Gaza. Secondo l'agenzia dell'Onu, Israele avrebbe vietato venerdì a qualsiasi veicolo che trasportasse aiuti di attraversare il valico di Rafah a sud della Striscia.

Anche le proteste riprendono

Con i bombardamenti sono riprese anche le proteste pro-palestinesi, soprattutto negli Stati Uniti. A Washington centinaia di persone si sono radunate presso l'ambasciata israeliana chiedendo un cessate il fuoco.

Ad Atlanta, invece, una persona si è data fuoco vicino la sede del consolato israeliano. Il manifestante, di cui ancora non si conoscono le generalità, sarebbe in condizioni critiche presso un ospedale nello stato della Georgia.

Il personale di emergenza sulla scena ad Atlanta dopo che un manifestante si è dato fuoco fuori dal consolato israeliano, venerdì 1 dicembre 2023 Jason Getz/2023 Atlanta Journal-Constitution

Anche la guardia dell'edificio che ha cercato di fermarlo ha riportato alcune ustioni. La polizia ha definito il gesto un "atto estremo di protesta politica" e ha fatto sapere che il manifestante ha usato della benzina e una bandiera palestinese è stata trovata nella zona.