Di Euronews

Ha cambiato il concetto di diplomazia nella storia ma nessuno come lui è riuscito a portarla avanti con gli stessi risultati. Kissinger ha infatti lavorato fino alla fine dei suoi giorni con la lucidità dei giorni migliori ben oltre la fine della sua carriera politica

PUBBLICITÀ

È morto a 100 anni l'ex segretario di Stato statunitense Henry Kissinger. L'ex alto diplomatico si è spento nella sua casa in Connecticut.

Lo scorso luglio, a cento anni compiuti aveva visitato la Cina ed era stato ricevuto dal presidente Xi Jinping. La Repubblica popolare ha ricordato l'ex segretario di Stato come "Un vecchio amico del popolo cinese".La diplomazia come la conosciamo oggi non sarebbe la stessa senza l'influenza di Henry Kissinger.

Henry Kissinger nasce in Germania nel 1923 da genitori ebrei. La sua famiglia fuggì dal nazismo ed emigrò negli Stati Uniti alla fine degli anni Trenta. Divenne cittadino naturalizzato all'età di 20 anni.

Il giovane Henry Kissinger era bilingue, conosceva bene il suo Paese d'origine e si faceva notare per la sua arguzia. Fu notato dai servizi segreti americani, che gli affidarono missioni in Europa durante la Seconda guerra mondiale.

Tornato negli Stati Uniti, studiò ad Harvard, dove divenne professore. La sua competenza in materia di sicurezza internazionale gli apre le porte della politica.

I primi passi in politica

Richard Nixon offre a Kissinger il suo primo incarico chiave: assistente per la sicurezza nazionale nel 1969, poi Segretario di Stato nel 1973.

All'epoca, le relazioni tra Stati Uniti e Cina erano ferme da oltre 20 anni. Lavorando dietro le quinte, Henry Kissinger riuscì a rinnovare il dialogo.

Nel 1972 il Presidente Nixon incontra Mao Zedong, fondatore e leader della Repubblica Popolare Cinese.

L'immagine degli Stati Uniti fu gravemente compromessa dalla guerra in Vietnam.

Henry Kissinger propone all'amministrazione Nixon un piano in 4 fasi per uscire dal conflitto.

Partecipa ai negoziati che portano alla firma del cessate il fuoco a Parigi nel 1973.

Il suo impegno gli vale il Premio Nobel per la Pace nello stesso anno.

Diplomatico di grande valore, Henry Kissinger si impegnò in prima persona nei negoziati. Fu responsabile di quella che venne definita la "politica della navetta": fare la spola tra le parti in causa. Dopo la guerra dello Yom Kippur del 1973, ad esempio, fece undici viaggi tra Israele, Siria ed Egitto fino al raggiungimento di un accordo.

Henry Kissinger continuò a promuovere la politica di distensione. Nel bel mezzo della Guerra Fredda, ciò portò a un riscaldamento delle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica.

Non ha mai mostrato simpatia per la diplomazia della Comunità Economica Europea, il precursore dell'Unione Europea. Vedeva una mancanza di politica internazionale comune.

Sul campo fino alla fine

Henry Kissinger ha lasciato l'amministrazione statunitense nel 1977, ma questo non gli ha impedito di mantenere la sua influenza nella diplomazia internazionale.

Nel luglio 2023 viene ricevuto in Cina dal Presidente Xi Jinping, in un momento di tensione con gli Stati Uniti.

Henry Kissinger, centenario, ha lavorato dietro le quinte della diplomazia fino alla fine.