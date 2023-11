Di Euronews

A Londra grande corteo contro l'antisemitismo. In Spagna e Italia manifestazioni pro Palestina. Nel frattempo, crescono le tensioni legate al conflitto tra Israele e Hamas

È il botta e risposta di chi veste la casacca dell'una o dell'altra parte senza aperture al compromesso.

Così, alla grande manifestazione pro-palestinese di Londra che ha chiesto un cessate il fuoco completo tra Hamas e Israele, è seguito il corteo di oltre 100.000 persone contro l'antisemitismo.

Incidenti antisemiti a Londra

Il Regno Unito ha infatti registrato un'impennata di incidenti antisemiti da quando gli attacchi senza precedenti di Hamas contro Israele del 7 ottobre hanno scatenato l'ultimo conflitto nella Striscia di Gaza.

La polizia di Londra ha registrato almeno 250 incidenti nelle ultime settimane, con un aumento del 1350% rispetto al periodo precedente, e in nove casi su dieci non scatta l’arresto.

Centinaia di agenti in più sono stati dislocati in varie parti della città ed è stata rafforzata la vigilanza privata.

In Spagna, a Barcellona e Merida, centinaia di manifestanti hanno marciato in solidarietà con i palestinesi e per chiedere che la tregua di quattro giorni nella Striscia di Gaza venga estesa.

Stesso discorso in Italia, a Genova, dove - al grido di "Palestina libera-Israele fascista Stato terrorista", è partito il corteo regionale per la Palestina organizzato dal movimento Boicottaggio Disinvestimento e Sanzioni (Bds) a cui hanno aderito numerose altre associazioni, partiti e sindacati. Oltre un migliaio i manifestanti in piazza, presente anche un gruppo di profughi palestinesi.

Islamofobia negli Stati Uniti?

Negli Stati Uniti tre giovani di origine palestinese che si trovavano a Burlington per un raduno in occasione della festa del Ringraziamento sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco e feriti, uno in modo grave, nei pressi dell'Università del Vermont.

Secondo le autorità, l'attacco potrebbe essere stato un crimine d'odio.

In manette il presunto responsabile della sparatoria, Jason J. Eaton, 48. Gli inquirenti hanno raccolto prove durante una perquisizione dell'appartamento di Eaton in un edificio di fronte al luogo della sparatoria.

Le vittime sono di origine palestinese, due sono cittadini statunitensi e uno è un residente legale. Due degli uomini indossavano la kefiah palestinese bianca e nera, ha detto il capo della polizia di Burlington Jon Murad.

Murad ha detto che non ci sono altre informazioni che suggeriscano un movente.

Il Comitato anti discriminazione americano-arabo ha rilasciato una dichiarazione, sostenendo che ci sono ragioni per credere che i tre siano stati aggrediti perché arabi.