Il testo è in continuo aggiornamento per riflettere lo stato della guerra

"Se non possiamo guardare il processo dell'Aia nella vita reale, guardiamolo a teatro": la frase dell'autrice ucraina Sasha Denisova è stata il punto di partenza di una pièce satirica ora in scena in Bulgaria.

"L'Aia" porta sul palco il processo della Corte penale internazionale al presidente russo Vladimir Putin e ai suoi più stretti collaboratori per i crimini commessi nella guerra in Ucraina, immaginato da un adolescente di Mariupol rimasto orfano durante il conflitto.

Putin è interpretato da una donna. "Quando Galin (il regista Galin Stoev, ndr) mi ha offerto la parte, non sapevo che Putin sarebbe stato interpretato da una donna e ho detto 'Bah, come mai?'. Sarebbe stato un po' difficile recitare come un uomo e non ci vedevo un senso. Poi ho capito che era così che era stato pensato", spiega l'attrice Radena Valkanova.

Il testo è in continuo aggiornamento per riflettere lo stato della guerra. Il ruolo e la parabola del leader del gruppo Wagner Prigozhin, ad esempio, non è stato dimenticato.

"Durante le prove avevamo un copione pronto, poi è avvenuto il cosiddetto 'putsch', la marcia su Mosca o come l'hanno chiamata, e il giorno dopo ho chiesto a Galin: 'Cosa facciamo? La situazione si sta scaldando'. Allora abbiamo pensato ad alcune nuove battute, lui ha parlato con Sasha Denisova, e abbiamo introdotto alcune battute sul putsch", racconta Yulian Vergov, l'attore che interpreta Yevgeny Prigozhin.

L'opera è stata presentata in anteprima in Polonia ed è stata acclamata negli Stati Uniti e in Francia, ma sta dividendo la Bulgaria, un Paese storicamente vicino alla Russia. "Lo spettacolo è stato accolto nel modo in cui ci aspettavamo, con opinioni molto polarizzate. Ma credi che questo sia lo scopo di questo tipo di teatro", dice Valkanova.