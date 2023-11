L'Italia ha aumentato i finanziamenti ai centri anti-violenza e alle case di accoglienza per le donne, ma non si fa abbastanza in termini di prevenzione, hanno dichiarato attivisti ed esperti a Euronews

Dopo il brutale omicidio di Giulia Cecchettin, una studentessa di ingegneria di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato la scorsa settimana, l'Italia si trova ancora una volta ad affrontare il problema crescente della violenza di genere.

Secondo i dati del ministero dell'Interno, Cecchettin è la 102esima vittima di femminicidio nel Paese dall'inizio dell'anno. Circa 52 di queste donne sono state uccise da un partner o da un ex partner.

Un'ondata di rabbia e tristezza è seguita al rinvenimento del corpo di Cecchettin, martoriato da almeno 20 ferite da taglio, una settimana dopo la sua scomparsa.

L'ex fidanzato, Filippo Turetta, anche lui 22enne, è stato arrestato un giorno dopo in Germania con l'accusa di omicidio, anche se le indagini sono ancora in corso.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è unita al generale cordoglio, promettendo una nuova campagna educativa nelle scuole per sradicare la cultura tossica della violenza di genere, che ha scosso il Paese.

Meloni ha anche ricordato che il suo governo ha aumentato i fondi destinati ai centri

anti-violenza e ai rifugi in tutto il Paese e sta puntando ad approvare nuove norme più severe contro chi commette violenze e abusi contro donne e ragazze.

Ma a Euronews Antonella Veltri, presidente della più importante rete italiana che coordina i centri anti-violenza in tutto il Paese, Donne in Rete Contro la Violenza o Di.Re, ha dichiarato che i rifugi per le donne non hanno ancora ricevuto questi nuovi fondi.

Nel tweet della criminologa, Laura Richards: " Giulia Cecchettin è la 102esima vittima di femminicidio nel Paese dall'inizio dell'anno. Turetta controllava Giulia in modo coercitivo e l'ha accoltellata a morte quando ha interrotto la relazione. La violenza maschile sulle donne è fuori controllo #GiuliaCecchettin. In Italia 🇮🇹 almeno 52 donne sono state uccise da un (ex) partner. Elena Cecchettin, sorella di Giulia, ha parlato del suo omicidio collegandolo a una cultura patriarcale di violenza e controllo sulle donne che normalizza il comportamento abusivo di uomini come Turetta"

La burocrazia si mette di traverso

"Non siamo assolutamente a conoscenza di questo aumento di fondi annunciato dal premier Meloni - ha dichiarato Veltri - In Italia, i centri anti-violenza beneficiano di fondi strutturali che dovrebbero garantire la nostra stessa esistenza. Ma gli ultimi assegni che abbiamo ricevuto erano per il 2022 e sono stati emessi dalle autorità regionali italiane in parte nel corso di quest'anno. I fondi per il 2023 non sono ancora stati erogati e non abbiamo idea di quando e se lo saranno", ha aggiunto.

"In realtà, non c'è stato un aumento dei fondi perché non abbiamo ancora ricevuto questi 40 milioni di euro", ha detto Veltri, aggiungendo che la ragione di questo ritardo ha a che fare con la soffocante burocrazia italiana.

Di.Re gestisce 107 centri anti-violenza in 19 regioni italiane e, secondo la presidente dell'associazione, aiuta circa 20.000 donne all'anno: "Questo numero è rimasto pressoché invariato negli anni, a riprova del fatto che la violenza contro le donne è un problema strutturale, che ha radici profonde nel nostro Paese e che le politiche governative per combatterla non funzionano".

I centri anti-violenza sono fondamentali per aiutare le donne che subiscono violenza di genere, dando loro la possibilità di trasferirsi in 62 rifugi dislocati in tutto il Paese.

La mancanza di prevenzione

Nonostante la rinnovata attenzione al problema del femminicidio - che non è riconosciuto come reato a sé stante dalla legge italiana - e i maggiori fondi ufficialmente stanziati per le organizzazioni femminili, il numero di donne uccise da familiari, ex o attuali partner è aumentato nell'ultimo anno.

Perché? Veltri ritiene che "non si stia facendo nulla in termini di prevenzione".

In altre parole, l'Italia sta stanziando fondi - anche se questo denaro non è ancora stato ricevuto da gruppi come Di.Re - ma non sta cercando di eradicare il problema, ovvero le tradizioni maschiliste di lunga data dell'Italia.

I numeri confermano l'affermazione di Veltri. Come riportato dalla Ong Action Aid nello studio denominato "Prevenzione sottocosto", le risorse dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne in Italia sono aumentate del 156% negli ultimi 10 anni, ma il numero di femminicidi è rimasto invariato.

Nel 2014 i femminicidi in Italia sono stati 119. Nel 2022 saranno 104. Nel 2022 sono stati 104.

Persone partecipano a una veglia a lume di candela davanti al Duomo di Milano per Giulia Cecchettin, 22 anni, domenica 19 novembre 2023. Marco Ottico/LaPresse via AP

La maggior parte delle nuove risorse stanziate tra il 2013 e il 2023, l'81% o 200 milioni di euro, è stata dedicata al finanziamento di progetti volti a proteggere le donne dal rischio immediato di violenza, mentre solo il 12% è stato stanziato per progetti di prevenzione e il 7% per azioni a lungo termine che affrontano il più ampio sistema di oppressione e discriminazione contro le donne.

Secondo Action Aid, l'azione del governo si concentra sull'aiuto alle vittime dopo che la violenza è già avvenuta, il che significa che l'intervento è sempre tardivo e non scalfisce la cultura tossica e misogina alla base del problema.

Negli ultimi tre anni, l'Italia ha speso solo 30,9 milioni di euro in progetti volti a prevenire la violenza contro le donne, con un calo del 70% dei finanziamenti per la prevenzione tra il 2022 e il 2023.

"Una strategia a medio e lungo termine che affronti la cultura patriarcale e maschilista del Paese che danneggia le ragazze e le donne è pressoché assente - si legge nel rapporto di Action Aid - Questo cambiamento culturale, che è stato salutato dai governi passati e attuali, non può avvenire a costo zero per lo Stato".

L'inasprimento delle pene non è la soluzione

Per cercare di risolvere il problema del femminicidio in Italia sarebbe necessario investire nella prevenzione, ha dichiarato a Euronews Alessandra Viviani, professore associato di diritto internazionale all'Università di Siena.

"Ora si parla di inasprire le pene per chi commette violenza sulle donne, e questa non è la soluzione - ha detto Viviani - Non credo che questo ultimo femminicidio (l'omicidio di Giulia Cecchettin) abbia cambiato il modo in cui questo fenomeno viene rappresentato dai media o dai politici".

Quando la sorella della vittima, Elena Cecchettin, ha parlato ai media del fatto che Filippo Turetta non era "un mostro, ma il figlio sano" della cultura patriarcale italiana, è stata attaccata dai media e da alcuni politici come troppo "politicizzata".

Gino Cecchettin, abbracciato alla figlia Elena, assiste a una fiaccolata a Vigonovo, vicino a Venezia, domenica 19 novembre 2023. Lucrezia Granzetti/LaPresse via AP

Ammettere che c'è un problema nella cultura e nella società del Paese "è una questione polarizzante" in Italia, dove la parola "genere" è carica di polemiche, ha detto Viviani.

Viviani ha detto che la soluzione è riconoscere il crimine del femminicidio e le sue radici culturali e affrontare la disuguaglianza e la discriminazione nella società italiana.

Le altre vittime. Cosa succede a chi rimane?

Molte delle donne uccise in Italia dal 2014 erano madri costrette a lasciare i propri figli.

Secondo i dati dell'EURES, sono circa 2.000 i bambini e i ragazzi che hanno perso la madre per femminicidio in Italia tra il 2009 e il 2021. Nell'80% dei casi è stato il padre a uccidere la madre, il che significa che questi giovani hanno perso entrambi i genitori in un unico evento traumatico.

Un recente rapporto dell'organizzazione Con i Bambini ha analizzato il destino di 157 bimbi rimasti orfani a causa di un femminicidio, scoprendo che il 42% di loro vive ora con una famiglia affidataria.

Il più delle volte i bambini vengono accolti dai servizi sociali o da parenti stretti - nonni, zii e zie - anche se questo non vale come un'adozione formale e lo status dei piccoli rimane poco chiaro. Solo il 5% dei figli di vittime di femminicidio viene adottato e vive con la famiglia adottiva.

Per legge, le famiglie che accolgono i figli delle vittime di femminicidio dovrebbero ricevere 300 euro al mese, ma non molti sanno dell'esistenza di questa possibilità, come scrive Internazionale. Un bambino su tre è stato testimone del crimine - un fatto che potrebbe causare loro un profondo trauma.