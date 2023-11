I residenti del porto di Shengjin, una delle aree che potrebbero ospitare i centri di accoglienza italiani, temono che l'accordo danneggerà le attività turistiche

Gli abitanti del porto di Shengjin, una città situata a 75 chilometri da Tirana, sono preoccupati. L'area è una di quelle che potrebbero ospitare i centri di accoglienza per i migranti trasferiti dall'Italia, se l'accordo con l'Albania propugnato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovesse entrare in vigore.

Molti cittadini sono in primis contrariati dalle mosse del primo ministro Edi Rama, che ha preso la decisione senza consultare l'opinione pubblica. Inoltre, molti temono che l'arrivo dei profughi dall'Italia possa danneggiare le fiorenti attività turistiche della zona, nate di recente.

"Porterà dei problemi. Soprattutto a Shengjin, che non è una destinazione adatta ad accogliere i migranti. È una destinazione turistica che dovrebbe essere sfruttata e gestita bene per il turismo", dice una residente. "Non va bene! Vai a dire a Edi Rama: non portare qui quella gente ma mandala a sud. Forse lo fa apposta per non far crescere il turismo, il nostro turismo", dice un altro.

Ma non tutti pensano che l'arrivo dei migranti abbia un effetto negativo sulla città. Molti credono che la solidarietà possa portare opportunità, ossia generare posti di lavoro: "È eccellente. Sono felice sia stato firmato questo accordo. Gli afghani, gli africani sono persone rispettose. Porteranno la loro cultura e sarà un bene per noi perché creerà più posti di lavoro".