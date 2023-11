Germania, operazione di polizia contro Hezbollah

"Le nostre misure dimostrano che abbiamo nel mirino la scena islamista", ha dichiarato Faeser. "Voglio essere molto chiara: stiamo agendo contro l'estremismo islamico. Non stiamo agendo contro nessuna religione o altro Stato. Ma è altrettanto chiaro che in generale non tolleriamo alcuna propaganda islamista o incitamento antisemita e anti-Israele nel nostro Paese".