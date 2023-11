Pedro Sanchez, una rielezione tra compromessi e polemiche

JAVIER SORIANO/AFP or licensors

Pedro Sanchez applaude durante un dibattito in parlamento - Diritti d'autore JAVIER SORIANO/AFP or licensors

Pedro Sanchez applaude durante un dibattito in parlamento - Diritti d'autore JAVIER SORIANO/AFP or licensors

Di euronews

Amnistia per la tentata secessione in Catalogna e accordi da rispettare per un sostegno più ampio possibile. Pedro Sanchez pronto a guidare il governo spagnolo ma le polemiche infuriano su tutti i fronti