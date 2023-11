Cina - Usa, una stretta di mano per il disgelo

Di euronews

Torna uno spiraglio di luce nei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il presidente americano e quello cinese si sono incontrati a San Francisco in occasione di una serie di colloqui sui grandi temi geopolitici delicati come la situazione di Taiwan, le sanzioni e il commercio

Joe Biden ha riassunto la posta in gioco nell'incontro con il suo omologo cinese affermando che è necessario "garantire che la rivalità non degeneri in conflitto". Il presidente degli Stati Uniti ha messo in guardia dalle conseguenze "insopportabili" di un confronto tra le due superpotenze. Xi Jinping è a San Francisco. È la prima volta che i due si parlano direttamente dopo un lungo incontro a margine del vertice del G20 a Bali, quando le relazioni bilaterali sono diventate più tese.

I due leader hanno partecipato ai colloqui a porte chiuse su questioni delicate quali Taiwan (la democrazia autogestita su cui Pechino rivendica la sovranità e di cui non esclude di impadronirsi con la forza) sanzioni e commercio.

Biden ha ribadito che le tensioni non devono "sfociare in un conflitto".

Xi ha risposto che "voltarsi le spalle a vicenda non è un'opzione" per le superpotenze.

L'ultima volta che Biden e Xi si sono incontrati di persona è stato a Bali nel novembre 2022, e le relazioni sono precipitate dopo l'abbattimento, da parte degli Stati Uniti , di un presunto pallone spia cinese nel febbraio di quest'anno.