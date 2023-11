Controllo mine in Cile, al confine con il Perù. - Diritti d'autore SANTIAGO LLANQUIN/AP

Euronews World Di Cristiano Tassinari

Ma quanto può essere credibile il Trattato di Ottawa (1997) per la messa al bando e la distruzione delle mine antiuomo, a cui non aderiscono USA, Russia e Cina e, in totale, 33 Stati membri delle Nazioni Unite?