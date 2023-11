Il partito socialista e gli indipendentisti catalani di Junts per Catalunya hanno raggiunto un accordo per un nuovo governo di Pedro Sánchez in Spagna. L'intesa prevede un'amnistia per i protagonisti del tentativo di secessione del 2017

L'accordo è stato firmato il 9 novembre a Bruxelles dai rappresentanti del Partito socialista spagnolo, Psoe, e del partito indipendentista catalano Junts per Catalunya e apre le porte a una nuova investitura di Pedro Sánchez, l'attuale presidente spagnolo che ha bisogno dei voti dei parlamentari catalani per ottenere un nuovo mandato.

Già nella giornata di venerdì 10 novembre, la presidente del Parlamento Francina Armengol dovrebbe comunicare la data della sessione parlamentare in cui tenere il dibattito e il conseguente voto di fiducia a favore di Sánchez: potrebbe essere scelto un giorno della settimana prossima.

I calcoli di Sánchez

A Sánchez servono per rimanere presidente più voti favorevoli che contrari nel voto parlamentare. Il suo partito ha 122 seggi, a cui aggiungere i 31 della coalizione di sinistra Sumar, i 7 di Esquerra Republicana de Catalunya, un altro partito indipendentista, i 6 di EH Bildu, formazione autonomista dei Paesi Baschi e il singolo voto del deputato di Bloque Nacionalista Gallego, il partito galiziano.

Tutti insieme fanno 167 voti favorevoli, senza riuscire a raggiungere la maggioranza assoluta di 176. Per questo è necessario convincere, o stipulare accordi, con altri due partiti regionali, il Partito Nazionalista Basco (Pnv, che ha 5 parlamentari e con cui un'intesa sembra all'orizzonte) e appunto i catalani di Junts, che dispongono di 7 deputati.

Pedro Sánchez ha tempo fino al 27 novembre per ottenere l'investitura e formare un nuovo governo: se non dovesse farcela entro questa data, il Parlamento sarebbe sciolto e verrebbero convocate nuove elezioni per gennaio 2024.

"Ora si apre una tappa inedita: il percorso e l'ambizione dipenderanno da noi" Carles Puigdemont Ex presidente della Generalitat de Catalunya

Un accordo contestato

L'accordo raggiunto a Bruxelles punta a "aprire una nuova tappa" e "risolvere il conflitto" innescato dal tentativo di secessione da parte della Catalogna nel 2017, come ha spiegato il firmatario per i socialisti Santos Cerdán. Per farlo, si includono un patto di collaborazione politica che duri tutta la prossima legislatura, e una legge di amnistia per i protagonisti della tentata secessione.

È proprio questo il punto più indigesto per i critici dell'accordo: i partiti di destra annunciano un'opposizione decisa, con il Partido popular che lo definisce una "delegittimazione della democrazia", per usare le parole della sua segretaria Cuca Gamarra. Dolors Montserrat, portavoce del Pp al Parlamento europeo ha invece invocato "l'inizio della fine dello Stato di diritto" e "una pagina nera per la democrazia spagnola" in un post su X.

Da diversi giorni migliaia di persone protestano animatamente davanti alla sede del Partito socialista a Madrid e altre manifestazioni simili sono state registrate in altre città spagnole.

Anche l'Unione europea è intervenuta sul tema, con una lettera indirizzata dal commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders ai ministri spagnoli Félix Bolaños Pilar Llop, chiedendo informazioni sulla legge di amnistia, che potrebbe generare "serie preoccupazioni".

L'intesa, comunque, non elimina le differenze fra i socialisti, fermamente contrari all'indipendenza, e i secessionisti catalani. Nel testo del patto si legge infatti che i partiti si accordano "nonostante profonde differenze" per garantire l'investitura di Sánchez.