Rifugiati ucraini nei Paesi Bassi

Sono già 102.000 i rifugiati ucraini che sono arrivati. Molti da altri paesi europei

PUBBLICITÀ

Sempre più ucraini arrivano nei Paesi Bassi. Naturalmente la causa principale è la guerra e la maggior parte delle persone giunge direttamente qui dall'Ucraina, ma un gruppo crescente di persone arriva da altri paesi europei. La maggior parte di loro proviene dalla Polonia. Spesso, rispetto a prima, si tratta di uomini. In totale, ora ce ne sono di più. A frontie di tanti arrivi, le autorità hanno sempre più difficoltà a gestire il tutto.

Dice Vladislav, un rifugiato da Mariupol: "Sono arrivato in Olanda ieri. Ho sentito belle storie dei miei amici. Dicono che sia un bel paese in cui vivere...vengo dalla Polonia adesso. Sono stato lì per un anno. Non mi è piaciuto lì".

I numeri sono alti. 300 persone nell'ultima settimana di agosto, 420 a fine settembre e 650 ucraini a fine ottobre. Anche la composizione è cambiata. Perché non tutti gli uomini sono coscritti.

Dice Jaap Donker, direttore della Regione di sicurezza di Utrecht: "All'inizio, abbiamo visto molte donne. Poi c'erano donne con bambini. Recentemente abbiamo anche visto arrivano altri uomini per un po'... Naturalmente, il nostro cuore è rivolto ai più vulnerabili. E ci preoccupiamo se ci sarà ancora spazio per le persone vulnerabili. Perché l'afflusso sta andando così veloce, in questo momento, che non possiamo più farcela a livello nazionale"

In totale, ora ci sono quasi 102.000 ucraini nei Paesi Bassi, 83.000 dei quali si trovano nei rifugi comunali.