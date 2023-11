Invasione russa, i morti scomparsi

Media indipendenti hanno identificato migliaia di morti fra i soldati russi

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina, il 50esimo trasferimento dall'agosto 2021. Il pacchetto da 125 milioni di dollari include missili terra-aria aggiuntivi, razzi HIMARS, armi anticarro e proiettili di artiglieria.

La Casa Bianca ha annunciato che gli Stati Uniti inizieranno a inviare "pacchetti più piccoli" all'Ucraina per "allungare" il sostegno fino al momento in cui il Congresso risolverà i suoi problemi e sbloccherà fondi aggiuntivi. In precedenza, la Camera dei Rappresentanti non aveva incluso gli aiuti all’Ucraina nel suo disegno di legge, ignorando il presidente Biden che aveva chiesto più di 60 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina, insieme a pacchetti per Israele e Corea del Sud.

La polizia e l'esercito ucraini continuano a evacuare gli abitanti rimasti nelle loro case dentro e intorno alla città di Avdiivka, che è oggi il punto più caldo della guerra.

Alcuni media russofoni intanto riferiscono di aver confermato i nomi di oltre 35000 militari russi uccisi nelle operazioni. La ricerca viene effettuata analizzando fonti accessibili al pubblico.

Gli analisti affermano però che i numeri sono peggiori dato che molti corpi non sono stati recuperati.

Si sottolinea che il pedaggio reale è più alto. Quest'estate, ad esempio, la stima era tra 40.000 e 55.000.