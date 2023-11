Di Sasha Vakulina

Secondo inverno di guerra, ma la strategia russa non cambia: colpire le infrastrutture energetiche ucraine

La Russia ha lanciato, venerdì 3 novembre, presto il suo più grande attacco di droni contro l’Ucraina da settimane a questa parte.

Potrebbe essere l’inizio della seconda campagna di attacchi invernali contro le infrastrutture energetiche dell’Ucraina.

Dopo aver lanciato 38 droni, la Russia ha colpito infrastrutture critiche nell’ovest e nel sud dell’Ucraina e ha distrutto case private ed edifici commerciali a Kharkiv.

A Leopoli, nell’Ucraina occidentale, una infrastrutturale è stata colpita ben cinque volte durante gli attacchi di venerdì.

Il governatore regionale di Odessa ha riferito di un attacco in una infrastrutturale nella regione meridionale.

A Kharkiv, i droni hanno colpito le infrastrutture civili.

Lo scorso inverno la Russia ha lanciato più di 1.200 attacchi missilistici e con droni sulle centrali elettriche ucraine, distruggendo oltre il 40% delle infrastrutture elettriche del Paese.

Ora l’Ucraina si sta preparando per un secondo inverno di attacchi aerei russi sul sistema energetico, mentre le temperature stanno già scendendo in tutto il Paese, fino a circa 6 gradi Celsius, di notte, a Kiev, Kharkiv e Leopoli.

Il Ministero della Difesa britannico ha affermato che, nel corso di settembre e ottobre, la flotta di bombardieri pesanti a lungo raggio dell’aeronautica russa non ha condotto attacchi con missili da crociera lanciati in Ucraina poiché, quasi certamente, aveva bisogno di ricostituire le sue scorte in diminuzione di missili da crociera.

La Russia, probabilmente, utilizzerà tutte le munizioni di recente produzione per colpire le infrastrutture energetiche ucraine durante l’inverno.