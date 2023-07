Di Euronews

Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito che le forze ucraine hanno continuato le operazioni offensive nella regione occidentale di Zaporizhzhia

Le forze russe hanno condotto una serie di attacchi con i droni in tutta l'Ucraina per due notti di fila, probabilmente come risposta dimostrativa al vertice Nato del 2023 a Vilnius e per minacciare l'accordo sul grano del Mar Nero.

Nel frattempo, le forze ucraine continuano le operazioni di controffensiva su almeno tre settori del fronte e hanno guadagnato terreno in alcune aree.

Questa volta diamo uno sguardo più da vicino all'Ucraina meridionale.

Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito che le forze ucraine hanno continuato le operazioni offensive nella regione occidentale di Zaporizhzhia.

L'Istituto di Studio della Guerra afferma che i filmati geolocalizzati pubblicati mostrano le avanzate ucraine a nord-est di Robotyne (15 km a sud di Orikhiv).

I milblogger affiliati al Cremlino affermano che le forze ucraine sono state in grado di avanzare nelle vicinanze di Robotyne perché hanno attaccato una zona di prima linea dove le forze russe avevano il minor numero di mine russe e meno fortificazioni.

Le forze russe e ucraine hanno continuato gli attacchi di terra lungo il confine amministrativo tra le regioni di Zaporizhia e Donetsk.

Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito che le forze ucraine hanno continuato le operazioni di offensiva in direzione di Berdyansk.

L'ISW afferma che il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha tentato di dipingere la controffensiva ucraina come uno sforzo fallito sullo sfondo del vertice Nato.