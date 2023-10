Di Euronews

L'obiettivo è quello di diventare nuovamente Capitale verde europea dopo il 2016

La Slovenia diventa green. Le auto sono state bandite in modo permanente dal centro di Lubiana. L'obiettivo è quello di diventare nuovamente Capitale verde europea dopo il 2016.

A tal fine sono stati recentemente piantati 70.000 nuovi alberi e creati percorsi pedonali. Questo significa che attualmente il 75% della capitale slovena è coperta da spazi verdi. Anche se i residenti hanno bisogno di alternative più ecologiche, come ha sottolineato Klemen Gostic capo del dipartimento regionale: "È stato fantastico vedere che si può andare a prendere un caffè in riva al fiume, godersi il panorama e osservare la persone che si fanno un giro, senza avere macchine intorno, cosa può disturbare il momento di pace.”

Attualmente nel centro storico di Lubiana circolano solo piccoli autobus elettrici, che accompagnano turisti e fare shopping o anziani a fare la spese e visite mediche. Il consiglio comunale sta progettando anche un nuovo canale trasversale sul fiume Ljubljanica per portare i visitatori alla scoperta delle principali attrazioni.

L’amministrazione locale intende accelerare anche sul potenziamento del trasporto pubblico in modo che due terzi della Slovenia possano essere raggiunti dalla capitale in un'ora. E basterà una sola tessera, cosiddetta urbana, per prendere il treno e noleggiare una bicicletta.