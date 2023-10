Di Euronews, AP

Meloni sui social: "La relazione con Andrea Giambruno finisce qui"

Una separazione che sta facendo parlare mezza Europa. Il primo ministro italiano Giorgia Meloni, con un comunicato stampa, ha ammesso che la fine della relazione con il suo compagno e padre di sua figlia, il giornalista Andrea Giambruno.

Una decisione maturata, pare da tempo, ma resa inevitabile dopo che un programma televisivo satirico, Striscia la Notizia, ha pubblicato un filmato che ritraeva il giornalista mentre faceva commenti sessuali alle colleghe.

La notizia della rottura è apparsa sulla homepage della maggior parte dei media italiani venerdì mattina, dato che la relazione del premier Meloni con Giambruno è stata sotto i riflettori già all'inizio dell'anno quando il giornalista ha fatto alcuni commenti controversi sulle donne e sullo stupro.

All'indomani dell'efferato stupro di due ragazze nel sud Italia, Giambruno aveva detto che le donne dovrebbero astenersi dal bere e dall'ubriacarsi se vogliono evitare "il lupo" - un'affermazione che era stata ampiamente criticata in quanto incolpava le donne per la violenza sessuale.

All'epoca, la Meloni lo aveva difeso, dicendo che intendeva condividere il tipo di consiglio che qualsiasi madre - compresa la sua - le avrebbe dato quando era più giovane. Un atteggiamento che mostrava forse una certa frustrazione per essere stata chiamata a rispondere delle dichiarazioni di Giambruno. Una difesa allora da parte della premier italiana, affermando: "non chiedete conto a me di quello che dice un giornalista, credo alla libera stampa"

Ma le ultime rivelazioni del programma televisivo di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, sembrano essere state il colpo di grazia per la Meloni. Striscia, programma di prima serata su Mediaset, ha mandato in onda questa settimana due serate di programmazione su Giambruno, utilizzando spezzoni di backstage e audio.

Nei filmati e negli audio si sente il giornalista, compagno della Meloni, raccontare della sua relazione con una collega, chiedendo "solidarietà" e di unirsi in questa relazione aperta a tre e a quattro, oltre a chiedere insistentemente se avessero un partner.

Meloni e Giambruno, che hanno una relazione da 10 anni, hanno una figlia di 7 anni di nome Ginevra.

Pur non avendo commentato i motivi della rottura e non avendo fatto riferimento allo show televisivo, venerdì Giorgia Meloni ha pubblicato una dichiarazione su X, precedentemente noto come Twitter, annunciando la fine della relazione con Giambruno.

"La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui", ha scritto, ringraziandolo per i molti "anni meravigliosi trascorsi insieme" e per la loro figlia.

Il presidente del consiglio italiano ha detto che le loro strade hanno preso direzioni diverse "da un po' di tempo" ed è arrivato il momento di riconoscerlo. Ha aggiunto che "difenderà a tutti i costi" la loro amicizia e la loro figlia, prima di prendere di mira "tutti quelli che vogliono indebolirmi colpendomi a casa".