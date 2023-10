Di Euronews Digital

Il cancelliere Scholz ospita il re di Giordania a Berlino, nel tentativo di alleviare la crescente crisi umanitaria in Medio Oriente

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in vista della missione in Israele, ha ospitato il re di Giordania a Berlino, nel contesto di una campagna diplomatica volta ad alleviare la crescente crisi umanitaria in Medio Oriente.

Con Israele pronto a lanciare un'offensiva di terra contro Hamas a Gaza, il re Abdullah ha avvertito che i Paesi vicini non sono disposti a far fronte all'esodo di rifugiati che ciò potrebbe causare.

"Nessun rifugiato in Giordania, nessun rifugiato in Egitto - dice Abdullah II di Giordania - questa è una situazione di dimensione umanitaria che deve essere affrontata all'interno di Gaza e in Cisgiordania e non cercare di scaricare la sfida palestinese e il loro futuro sulle spalle di altri".

Il cancelliere (e non solo) prossimo alla visita

Scholz si recherà nella regione per mostrare solidarietà a Israele e spingere affinché i palestinesi ricevano aiuti.

"Nell'orrore per la disumanità degli autori delle violenze di Hamas - dice quest'ultimo - è importante distinguere: i palestinesi non sono Hamas e Hamas non ha il diritto di parlare per loro.

Anche il popolo palestinese di Gaza è vittima di Hamas".

Parallelamente al sostegno militare a Israele, gli Stati Uniti sono profondamente coinvolti negli sforzi diplomatici e il segretario di Stato, Antony Blinken, ha aperto la strada a un’imminente visita del presidente Joe Biden.

Si prevede che costui incontrerà i leader israeliani e arabi.

Nel timore di un allargamento del conflitto, intanto, gli stranieri stanno lasciando la regione.