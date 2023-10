Di Euronews

Mentre continua la guerra a Gaza, migliaia di persone in giro per il mondo manifestano contro la violenza di Israele sui civili paestinesi

In tutto il mondo migliaia di persone si sono nuovamente mobilitate per opporsi al conflitto in Medio Oriente.

Se le prime manifestazioni sono state una risposta scioccata alle atrocità dei miliziani di Hamas, i raduni di questo fine settimana, come ad Amsterdam, hanno denunciato la brutalità della violenza di Israele sui civili palestinesi a Gaza.

"È una situazione disumana, e noi siamo qui per difendere i diritti di ogni popolo, perché ogni popolo ha il diritto di avere una vita sicura, di avere un posto sicuro in cui vivere e di essere al sicuro", afferma un manifestante.

Rispetto per tutte le vittime

A Roma i migliaia presenti hanno sflilato con trasportando una grande bandiera palestinese per dimostrare sostegno ai civili intrappolati dall'assedio israeliano.

In Repubblica Ceca si è svolta una manifestazione organizzata dall'iniziativa Not in Our Name! che chiede una pace giusta in Medio Oriente. Gli organizzatori hanno dichiarato che l'obiettivo è onorare la memoria di tutte le vittime, israeliani e palestinesi senza distinzione.

Prendendo parte alla manifestazione la ministra della Difesa ceca Jana Černochová ha affermato che il diritto di difesa di Israele non può essere messo in dubbio. "Ha diritto di proteggere il suo territorio, la sua popolazione civile, le sue donne e i suoi bambini".

Il conflitto tra Israele e Hamas sta inviando onde d'urto ben oltre il medio oriente, scalda gli animi e rafforza le divisioni tra le comunità sparse in tutti i continenti.