Quanto è grande il business della Coppa del Mondo di rugby?

Sponsorizzazioni, videogiochi e biglietti: quali sono gli introiti maggiori per il rugby e quanto è conveniente investire in questo sport?

La Francia è arrivata ai quarti di finale della Coppa del mondo di rugby dopo la vittoria sull'Italia la scorsa settimana e, anche se si trova ad affrontare una dura concorrenza con l'inizio della fase a eliminazione diretta, si può dire che il Paese ospitante sia già un vincitore.

Non si può ancora parlare di trionfo vero e proprio, ma in qualità di padroni di casa, gli organizzatori della Coppa del Mondo di Francia 2023 possono certamente sfregarsi le mani: l'evento sta generando una notevole spinta economica per il Paese.

Il Comitato organizzatore si aspetta 40 milioni di euro di profitti, che secondo loro saranno restituiti allo sport, finanziando programmi di Rsi, infrastrutture e lo sviluppo del rugby in Francia.

Non c'è da stupirsi che siano ottimisti: per la competizione sono stati venduti in totale circa 2,5 milioni di biglietti, con prezzi che vanno da 10 a 950 euro.

Si prevede che il torneo del 2023 - la decima edizione - attirerà un totale di 600.000 visitatori stranieri per un soggiorno medio di due settimane e porterà in dote circa un miliardo di dollari (940 milioni di euro) all'economia francese.

Un rapporto precedentemente pubblicato da Ernst & Young ha affermato che il torneo in Giappone nel 2019 ha avuto il più alto impatto economico nella storia della Coppa del Mondo di rugby, aumentando il Pil di 2,75 miliardi di euro.

Il calcio è un gioco molto diverso

È confrontando il rugby con altri sport commerciali che si può vedere chiaramente l'impatto che ha: il più ovvio è il calcio.

La Coppa del Mondo di rugby è considerata un mega-evento sportivo tra i primi 20, mentre la Coppa del Mondo di calcio è tra i primi tre, e quindi, com'è prevedibile, porta una somma enorme.

"Si ritiene si possano ricavare circa 500 milioni di dollari dalla competizione - ha dichiarato Simon Chadwick, professore di Sport ed Economia geopolitica presso la Skema Business School di Parigi - rispetto alla Fifa, la Coppa del Mondo 2022 in Qatar ha portato agli organizzatori circa 7,5 miliardi di dollari".

Da dove viene il denaro?

Sebbene il valore finanziario del calcio possa eclissare quello del rugby sulla scena mondiale, i fondi che affluiscono al vecchio rugger non sono da meno.

Sono tre i fattori principali che portano il bilancio della Coppa del Mondo di rugby in positivo ogni quattro anni, dopo tre anni preparatori di spese e investimenti enormi.

Nei prossimi 10-20 anni, l'attrattiva finanziaria e commerciale del rugby cambierà notevolmente Simon Chadwick professore di Sport ed Economia geopolitica presso la Skema Business School di Parigi

La maggior parte delle entrate proviene dai diritti di trasmissione, seguiti da vicino dalle sponsorizzazioni e dalle entrate derivanti dai biglietti e dal merchandising.

I diritti di trasmissione comprendono tutto, dalla trasmissione delle partite in diretta agli highlights montati, ai servizi giornalistici e alle clip sui social media.

La domanda principale è: quanti occhi può attirare la Coppa del Mondo di rugby in tutto il mondo?

Il numero di spettatori determina il numero di contratti di sponsorizzazione che possono essere stipulati e l'importo che l'organizzatore può richiedere per i diritti di trasmissione.

"In termini di trasmissione, stiamo parlando di centinaia di milioni di persone - ha detto Chadwick - ma se dovessimo fare un paragone con sport globali come, ad esempio, i Giochi olimpici o la Coppa del Mondo di calcio, parleremmo di miliardi: e quando uno sport è in grado di offrire ai partner commerciali, agli sponsor, alle emittenti, agli investitori, miliardi di spettatori, diventa improvvisamente molto attraente".

Per questo motivo, diventare uno sport olimpico può essere un'ancora di salvezza commerciale estremamente redditizia per un gioco come il rugby.

Il rugby union, la versione di questo sport che si gioca alla Coppa del Mondo di rugby, è diventato professionale solo nel 1995.

Sebbene sia già apparso ai Giochi olimpici - in particolare all'inizio del 1900 - è il sevens, la versione del gioco con sette giocatori, che da allora è diventato un evento olimpico ufficiale nel 2016.

Allo stesso modo, gli accordi di sponsorizzazione si basano sulla stessa logica: più persone guardano, più una sponsorizzazione è attraente per i grandi marchi che vogliono mostrare i loro prodotti e servizi al maggior numero di persone possibile.

L'edizione di quest'anno include sponsor come Emirates, Mastercard e la compagnia ferroviaria francese Sncf.

"Abbiamo in previsione ricavi da sponsorizzazione piuttosto consistenti, forse superiori a 100 milioni di dollari americani grazie alla sponsorizzazione della Coppa del Mondo di rugby", ha dichiarato Chadwick.

Investire nei giovani per investire nello sport

Il rugby come investimento può sembrare agli inizi, ma ha un chiaro potenziale, secondo Chadwick: "Il rugby è ancora in fase di trasformazione, sta diventando sempre più popolare in territori come gli Stati Uniti e stiamo persino iniziando a vedere squadre e competizioni in luoghi come la Cina.

Nei prossimi 10-20 anni, l'attrattiva finanziaria e commerciale del rugby cambierà notevolmente".

Alcune società di private equity europee si stanno già dedicando a questo sport, ma la maggior parte proviene da oltreoceano.

"Il mercato statunitense per lo sport è ancora il più grande del mondo, un terzo dell'attività economica globale nel settore sportivo ha origine negli Stati Uniti - ha affermato Chadwick - quindi il fatto che gli Stati Uniti stiano iniziando a interessarsi al rugby e che vedano un potenziale ritorno commerciale, credo sia significativo".

La nuova generazione di consumatori, i bambini che oggi hanno sei o sette anni, si avvicinano sempre di più allo sport, a un giocatore o a un club Simon Chadwick professore di Sport ed Economia geopolitica presso la Skema Business School di Parigi

Nel caso di sport come il rugby, un investimento può richiedere decenni per fruttare, poiché si basa su un impegno a lungo termine.

"L'impegno sostenibile si costruisce molto spesso durante l'infanzia, questo è assolutamente cruciale per la salute a lungo termine di uno sport - ha detto Chadwick - è dimostrato che per molti di noi, in particolare in Europa, il primo sport, la prima squadra, il primo giocatore, la prima partita che si è vista, rimane inalterata: sino a 90 anni, quella è ancora la tua squadra".

Il risultato è che questo impegno spinge i tifosi a seguire la propria squadra e a comprare il merchandising per decenni.

Tuttavia, con l'enorme popolarità di serie di videogiochi come Fifa, le basi del coinvolgimento a lungo termine stanno cambiando.

Electronic Arts, che sviluppa e pubblica videogiochi sportivi, ha guadagnato 7,4 miliardi di dollari l'anno scorso, l'equivalente di 6,75 miliardi di euro, con Fifa 23 che ha registrato vendite record.

"La nuova generazione di consumatori, i bambini che oggi hanno sei o sette anni, si avvicinano sempre di più allo sport, a un giocatore o a un club, attraverso un gioco per consolle", ha dichiarato il professore.

Chadwick prevede che la questione della popolarità o del successo di un determinato giocatore o squadra in un gioco, rispetto alla vita reale, determinerà il rapporto della prossima generazione con lo sport.

Pertanto, investire nei videogiochi sarà probabilmente un investimento sempre più redditizio per il mondo del rugby.

Giraffonomics, come contribuire all'economia del gioco

Che ci si creda o no, lo stesso si può dire dell'importanza del mondo naturale per gli investimenti nel rugby.

Unendosi a una lunga lista di presunte creature n grado di prevedere i risultati sportivi, una giraffa francese, Obano, ha previsto correttamente l 'esito della prima partita della Francia alla Coppa del Mondo di rugby di quest'anno e di quella contro la Namibia del 21 settembre.

Se per alcuni può essere solo un momento divertente, in realtà può contribuire ad aumentare il numero di appassionati di rugby in tutto il mondo.

Il gioco d'azzardo è ancora legale in Europa ed è una parte importante della vita di molti nel continente: anche se esistono delle regolamentazioni, gli sponsor del gioco d'azzardo portano denaro allo sport.

Durante le prime tre settimane della competizione, sono stati scommessi online 45 milioni di euro e una giraffa chiaroveggente che fa notizia può contribuire a dare una spinta.

"Serve a far sì che un nuovo pubblico si avvicini alla competizione e che alcune di queste persone rimangano - dice Chadwick - diventeranno fan del rugby a vita grazie a ciò che accadrà nel prossimo mese.

Quindi, tutta questa storia degli animali che predicono i punteggi può sembrare divertente, ma ci saranno persone che si sentiranno veramente coinvolte e rimarranno fan del rugby".

Da decenni la popolarità del rugby è in costante crescita in tutto il mondo.

Secondo la Rugby World Cup, quasi nove milioni di persone giocano regolarmente in più di 130 Paesi.

In breve tempo, con l'ulteriore crescita di questo sport, anche l'interesse degli investitori può potenzialmente crescere.