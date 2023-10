Docente di economia all'Università di Harvard, 77 anni, la professoressa Goldin è la terza donna a vincere il Nobel per l'Economia, l'unico non istituito da Alfred Nobel, ma dalla Banca Nazionale di Svezia, nel 1968

Il Premio Nobel per l’Economia è stato assegnato all'economista statunitense Claudia Goldin “per aver migliorato la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile” e per le sue ricerche su come raggiungere la parità tra uomini e donne sul posto di lavoro.

Goldin, 77 anni, attualmente insegna all'Università di Harvard, dove nel 1990 è stata la prima donna a ottenere una cattedra nel dipartimento di Economia.

È co-direttrice del Gender in economy study group dell'Nber, autorevole think thank statunitense, ed è stata direttrice del programma Development of the american economy dello stesso dal 1989 al 2017.

Fino ad ora, solo due donne avevano vinto il Premio Nobel per l’Economia: l’americana Elinor Ostrom (2009) e la francese Esther Duflo (2019).

I premi verranno consegnati il ​​10 dicembre nella tradizionale doppia cerimonia: a Oslo per il Nobel per la Pace, e a Stoccolma per i restanti cinque premi.

Come gli altri premi, anche il Premio Nobel per l'Economia è dotato quest'anno di 11 milioni di corone svedesi (poco meno di un milione di dollari) per il vincitore.

Il Premio Nobel per l'Economia è l'unico dei sei premi non creato dal magnate svedese Alfred Nobel, ma è stato istituito dalla Banca Nazionale di Svezia (Riksbank) nel 1968 ed è stato assegnato per la prima volta l'anno successivo.