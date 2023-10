"Ancora una volta una giovane donna in Iran lotta per la sua vita. Solo perché ha mostrato i capelli in metropolitana", ha scritto il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock

I leader europei e i gruppi per i diritti hanno espresso forte preoccupazione per la presunta "aggressione" di un'adolescente iraniana da parte della polizia morale del Paese, ora ricoverata a quanto pare in coma.

Secondo l'ONG norvegese Hengaw, il 1° ottobre Armita Garawand, 16 anni, questo è stata aggredita fisicamente da agenti Gasht-e Ershad” (letteralmente la pattuglia dell'orientamento) mentre viaggiava senza velo nella metropolitana di Teheran.

Preoccupati per le proteste dell'opinione pubblica, le autorità iraniane hanno smentito la notizia e l'agenzia di stampa statale IRNA ha riferito che la studentessa è "solo svenuta" per non aver fatto colazione.

Attualmente la giovane si trova in terapia intensiva, mentre l'ospedale è pattugliato da agenti di sicurezza.

"Ancora una volta una giovane donna in Iran sta lottando per la sua vita. Solo perché ha mostrato i capelli in metropolitana. È insopportabile", ha scritto martedì il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock su X, ex Twitter.

La notizia dell'incidente ha fatto il giro dei social media, con un video che mostra gli agenti di polizia mentre spingono la ragazza, senza il velo. Il suo corpo viene poi trascinato via.

Garawand ha riportato una ferita alla testa ed è collassata dopo essere stata spinta contro una barra di metallo durante la colluttazione, ha riferito l'organo di opposizione Iran International.

Le autorità iraniane non hanno rilasciato filmati di quanto accaduto all'interno del treno, nonostante ogni carrozza della metropolitana di Teheran sia dotata di più telecamere a circuito chiuso.

Iran Human Rights, un'altra ONG con sede in Norvegia, ha chiesto "un'indagine internazionale indipendente", affermando che Teheran ha "una lunga storia di distorsione dei fatti e di occultamento delle prove dei suoi crimini". "La Repubblica islamica continua a molestare e reprimere le donne con il pretesto di combattere le violazioni dell'hijab obbligatorio", ha dichiarato il suo direttore Mahmood Amiry-Moghaddam.

Secondo Hengaw, l'adolescente, originaria di Kermanshah, nell'Iran occidentale, è in cura all'ospedale Fajr di Teheran, pubblicando perfino una sua foto in un letto d'ospedale, dove si vede la ragazza con un tubo gastrico e con la testa e il collo coperti da bende.

Maryam Lotfi, giornalista del quotidiano riformista Shargh, è stata arrestata, e poi rilasciata, mentre cercava di intervistare la madre. I servizi segreti avrebbero fatto pressione su amici e familiari affinché negassero il ruolo della polizia morale, confiscando i loro telefoni per evitare che le foto arrivassero ai media, ha osservato Iran International.

Le autorità iraniane sono in stato di massima allerta. L'incidente arriva a poco più di un anno dalla morte di Mahsa Amini, arrestata per aver presumibilmente violato il rigido codice di abbigliamento iraniano.

La sua morte - avvenuta, secondo quanto riferito, dopo aver subito diversi colpi violenti alla testa da parte degli agenti - ha scatenato proteste a livello nazionale che hanno rappresentato una delle più grandi sfide al regime iraniano negli ultimi anni.

Durante le proteste sono state uccise oltre 550. Quasi 20.000 sono state arrestate, con le forze di sicurezza che hanno represso duramente il dissenso, riferisce Iran Human Rights.

In Iran, le donne devono coprire i capelli con un velo per legge. Le regole sono profondamente impopolari tra gran parte della popolazione, con le donne iraniane che sempre più spesso non indossano l'hijab dopo i disordini dello scorso anno.

Si prevede che presto diventerà legge la proposta che impone ulteriori punizioni alle donne non velate, mentre le autorità cercano di arginare la sfida alle regole.

"Un anno dopo l'uccisione di Mahsa Jina Amini in custodia dello Stato iraniano in seguito al suo arresto per il suo hijab, e dopo centinaia di uccisioni da parte delle forze di sicurezza statali nelle strade durante le proteste che ne sono seguite, un'altra giovane donna è in condizioni critiche e un'altra famiglia in Iran si trova nella stessa straziante situazione", ha dichiarato Hadi Ghaemi, direttore esecutivo del Centro per i diritti umani in Iran (CHRI).

"La storia di violenza contro le donne e la cultura dell'impunità del governo iraniano non possono essere negate", ha dichiarato Ghaemi. "La comunità internazionale deve unirsi per imporre sanzioni diplomatiche significative a un governo che ora uccide regolarmente i suoi cittadini per metterli a tacere".