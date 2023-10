Di euronews e ansa

Le vittime del pullman precipitato sono al momento 21 di cui 15 già trasferite nelle camere mortuarie degli ospedali di zona. Altri tre stanno per essere recuperati. Le squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro perchè nel mezzo ci sarebbero altre persone

L'autobus con numerose persone a bordo è precipitato in serata dal tratto sopraelevato che a Mestre scavalca la ferrovia. Precipitando sui cavi dell'alta tensione il mezzo ha subito preso fuoco, secondo alcuni si tratterebbe di unpullman di ultima generazione alimentato a metano. La Prefettura ha parlato di almeno 21 vittime, e fra queste anche due bambini. Moltissimi sono i feriti.

Nel primo tratto in discesa il veicolo, per cause da accertare, ha sfondato il parapetto cadendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre e si è incendiato. Alcune delle prime vittime recuperate sono morte carbonizzate.

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria... Posted by Luigi Brugnaro on Tuesday, October 3, 2023

Il pullman di linea, adibito al trasporto di turisti, aveva al suo intervo viaggiatori di diverse nazionalità. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 20 sul cavalcavia della bretella che da Mestre porta verso Marghera e l'autostrada A4. Fra le vittime quindi molti turisti come segnalato dalle autorità accorso sul posto.

Tutti pronto soccorso della zona, Padova, Mestre, Mirano, Treviso ma non solo, hanno accolto i tanti feriti della tragedia. La Regione Veneto ha attivato il protocollo delle grandi calamità. Il pullman faceva servizio anche per un camping ancora altamento frequentato ma non si sa ancora quante persone fossero resalmente a bordo, Una prima stima parlerebbe di almeno 40 persone cosa che fa temere un possibile aumento delle vittime.