Arriva il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'Ucraina chiede più armi e strumenti per migliorare la difesa aerea, che al momento rimane la priorità. Intanto Mosca annuncia l'aumento record della spesa militare del 70%

A sorpresa, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg si è recato a Kiev per incontrare Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L'Ucraina cerca un maggiore sostegno da parte degli alleati per la sua controffensiva contro le forze russe. "È questione di tempo prima che l'Ucraina diventi un membro dell'Alleanza. Stiamo facendo di tutto per avvicinarci a questo momento", ha dichiarato Zelensky durante la conferenza stampa congiunta.

Jens Stoltenberg: "Il futuro dell'Ucraina è nella Nato. Mentre lavoriamo insieme per prepararvi a quel futuro, la Nato sarà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario".

Tuttavia, quest'anno al vertice annuale della Nato, tenutosi a Vilnius, in Lituania, i membri dell’alleanza militare transatlantica hanno promesso maggiore sostegno all’Ucraina ma non hanno esteso l’invito al Paese ad aderire all’alleanza.

I leader della Nato hanno affermato durante il vertice che consentiranno all’Ucraina di aderire quando gli alleati saranno d’accordo e le condizioni richieste saranno soddisfatte. Un importante passo è stato ridurre le tempistiche previste eliminando uno dei due passaggi previsti per l'adesione.

Stoltenberg, ha affermato questo 28 settembre che l'esercito ucraino sta lentamente recuperando il territorio occupato dai russi. "Gli ucraini lottano per le loro famiglie, il loro futuro, la loro libertà. Mosca sta combattendo per le delusioni imperialiste", ha sottolineato. Stoltenberg ha accettato di impegnarsi per convincere i membri della Nato a fornire ulteriori sistemi di difesa aerea, per proteggere le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, danneggiate dagli attacchi di Mosca. "Più l'Ucraina diventa forte, più ci avviciniamo alla fine dell'aggressione russa".

La visita di Francia e Inghilterra

La difesa aerea resta, al momento, la principale fonte di preoccupazione per Zelensky, dopo i numerosi attacchi russi di questo mese effettuati con i droni Shahed, noti per eludere con facilità le difese aeree.

Anche il ministro della Difesa britannico e il suo omologo francese si sono recati a Kiev questa settimana per discutere della fornitura di ulteriori aiuti militari all'Ucraina.

"Questa settimana sono tornato a Kiev per chiedere al Presidente ucraino Zelensky di cosa ha bisogno per vincere", ha dichiarato il segretario alla Difesa britannico Grant Shapps, a proposito del suo primo viaggio nella capitale ucraina in questo ruolo.

L'Ucraina ha chiesto missili a lunga gittata, per aiutare a sfondare le posizioni russe e lanciare attacchi in profondità nel territorio occupato. Kiev ha lanciato la sua controffensiva a giugno, ma ha riconosciuto la lentezza dei progressi, poiché le sue forze sono ostacolate dalle linee di difesa russe, pesantemente fortificate.

La Russia aumenta la spesa militare del 70%

Intanto la Russia ha annunciato un aumento delle spese per la difesa. L'aumento arriverà nel 2024 e porterà la spesa militare a 10,8 trilioni di rubli (circa 111 miliardi di dollari), quasi il 70% in più. Lo conferma un documento del ministero delle Finanze pubblicato questo 28 settembre, mentre Mosca riversa risorse nell'offensiva in corso in Ucraina.

Una spesa che rappresenta circa il 6% del Pil del Paese, ben di più di quanto Mosca spende nelle politiche sociali: una somma di tre volte superiore ai fondi destinati all'istruzione, la protezione dell'ambiente e la sanità messe insieme, secondo un calcolo effettuato dall'Afp.

Dall'inizio del conflitto la Russia ha aumentato la produzione di armi e ha pompato ingenti fondi nella sua macchina militare, nonostante l'inflazione persistentemente alta e l'indebolimento del rublo.

L'aumento della spesa per la difesa arriva mentre la banca centrale russa avverte che la crescita economica è destinata a rallentare nella seconda metà del 2023, con un'inflazione superiore all'obiettivo della banca del quattro per cento.