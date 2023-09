Di Euronews

Per il gesto la stampa britannica riferisce che è stato arrestato un ragazzo di sedici anni

PUBBLICITÀ

Un famoso albero che per quasi 200 anni si è stagliato accanto al Vallo di Adriano, imponente fortificazione voluta dall'omonimo imperatore romano nel nord dell'Inghilterra, è stato "deliberatamente abbattuto". A spiegarlo sono state le autorità britanniche, che hanno parlato di un apparente atto vandalico.

Migliaia di visitatori ogni anno camminano lungo il Vallo di Adriano, patrimonio mondiale dell'UNESCO, che un tempo proteggeva la frontiera nordoccidentale dell'Impero romano. E molti si sono fermati ad ammirare e fotografare l'albero a Sycamore Gap, un'amata icona del paesaggio resa famosa quando è apparsa nel film di Kevin Costner del 1991 "Robin Hood: Principe dei ladri".

La polizia ha aperto un'indagine

Le immagini, scattate nella mattinata di giovedì 28 settembre, mostrano l'albero abbattuto, con il taglio vicino alla base del tronco e il resto adagiato di fianco. La polizia ha annunciato l'apertura di un'indagine e ha invitato chiunque abbia informazioni a riferirle agli agenti: "L'albero era celebre in tutto il mondo e questo atto vandalico ha causato comprensibilmente uno shock e rabbia in tutta la comunità locale e non solo".

L’autorità del Parco nazionale del Northumberland ha chiesto al pubblico di non recarsi sul posto per visitare l’albero abbattuto. Alison Hawkins, che stava camminando sul sentiero del Vallo di Adriano, è stata una delle prime persone a constatare i danni giovedì mattina presto: "È stato un vero trauma", ha spiegato.

La stampa britannica, successivamente, ha fatto sapere che le forze dell'ordine hanno arrestato un ragazzo di sedici anni, sospettato di essere l'autore del gesto.