Ennesimo "show" degli attivisti di "Ultima Generazione": hanno spruzzato di arancione le strade della Maratona di Berlino, poco prima della partenza. Diversi arrestati. La settimana scorsa avevano imbrattato le colonne della Porta di Brandeburgo

Manifestazione ambientalista domenica alla Maratona di Berlino.

Prima dell'inizio della gara, gli attivisti di "Ultima Generazione" - associazione ecologista tedesca ultimamente molto attiva in tutta Europa - sono corsi in strada e hanno iniziato a spruzzare vernice arancione brillante sull'asfalto.

Poco prima della partenza... (Berlino, 24.9.2023) Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Diversi attivisti sono stati fermati dalla polizia tedesca e un agente è rimasto ferito lievemente.

Maniere forti. (Berlino, 24.9.2023) Sebastian Christoph Gollnow/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Oltre 45.000 persone hanno preso parte alla Maratona di Berlino, che - nonostante il fuori programma - è poi proseguita regolarmente.

Lo scorso 17 settembre, sempre a Berlino, gli attivisti di "Ultima Generazione" avevano imbrattato di arancione le colonne della Porta di Brandeburgo.

La Porta di Brandeburgo "arancione". X/Letzte Generation

Maratona da record

Per la cronaca sportiva, la Maratona di Berlino è stata caratterizzata da un nuovo sensazionale record del mondo: l'atleta etiope Tigst Assefa, vincitrice della competizione femminile, ha corso in 2h11'53".

La 26enne maratoneta etiope ha polverizzato di oltre due minuti il precedente primato assoluto in una a maratona: la keniana Brigid Kosgei, a Chicago 2019, corse in 2h14'04".

In campo maschile, quinta vittoria a Berlino per il keniano Eliud Kipchoge.