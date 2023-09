Spagna, lo scandalo del bacio: Hermoso non convocata in Nazionale

Di Euronews

Calcio femminile, in vista dei match contro Svezia e Svizzera la Nazionale spagnola non convoca Jenni Hermoso, al centro dello scandalo del bacio rubato

Montse Tomé, la nuova allenatrice della Nazionale spagnola di calcio femminile, ha diramato la lista delle convocate e Jenni Hermoso non c'è.

Tomé, che è stata giocatrice, ha detto che questo è il modo per tutelare Hermoso, al centro dello scandalo del bacio rubato, che ha scosso la Spagna ben oltre il rettangolo erboso.

"Abbiamo creduto che il modo migliore per proteggerla fosse non convocarla” ha dchiarato Tomé in conferenza stampa.

Ma Hermoso ha risposto con una lunga nota ripresa dai social: "Proteggermi da cosa? - chiede - Noi giocatrici sappiamo molto chiaramente che si tratta di un'altra strategia di divisione e manipolazione per intimidirci e minacciarci con ripercussioni legali e sanzioni economiche. Un'altra prova indiscutibile che dimostra che nulla è cambiato oggi e che conferma il motivo per cui stiamo lottando" si legge nel comunicato.

Nazionale spagnola in sciopero

In realtà, il roster di Tomé è quasi interamente composto da giocatrici che sono ancora in sciopero: 39 atlete, di cui 21 su 23 medaglie d'oro, hanno confermato la protesta fino a quando la gestione sportiva non sarà completamente rinnovata.

Cacciare il presidente della Federcalcio Rubiales e il ct Vilda non era abbastanza, secondo loro.

Due partite UEFA ufficiali in programma

La situazione rischia di compromettere il cammino della Nazionale.

Sono due le partite ufficiali in programma: il match contro la Svezia (22 settembre, ore 18:30) e la partita contro la Svizzera (26 settembre, ore 21:00), valide per la UEFA Women’s Nations League.

La Spagna è inserita nel Gruppo 4, lo stesso dell’Italia, che affronterà il 27 ottobre.