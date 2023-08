Di euronews

Gravi danni in Florida col passaggio dell'uragano Idalia ormai instradato verso il nord e il sud della Carolina, sulla sua scia restano centinaia di migliaia di persone senza elettricità

Mentre la Florida inizia a contare i danni per il passaggio di Idalia, l'urgano declassato a tempesta tropicale è arrivato in Georgia e punta verso l'insieme della Carolina. Nello stato governato dal conservatore De Santis sono oltre 225.000 le persone senza elettricità , 230.000 in Georgia. Biden ha avvertito che la tempesta è "ancora molto pericolosa".

PUBBLICITÀ

Le autorità avevano avvertito i cittadini

Mercoledì Idalia ha lasciato dietro di sé in Florida una scia di distruzione in qualità di uragano di categoria tre (su una scala di 5). La maggior parte degli abitanti delle zone costiere hanno ascoltato l’invito all'evacuazione, ma alcuni nell’entroterra hanno pensato di potersela cavare avendo avuto fortuna durante i passaggi dei precedenti uragani. I servizi di emergenza avranno bisogno di tempo per valutare precisamente i danni nelle aree isolate dove l’accesso è complicato dalla caduta di alberi o dall’innalzamento delle acque.

In Florida, dove l'uragano si è abbattuto mercoledì alle 7:45 ora locale, Idalia ha portato venti fino a 215 km/h e ha causato un innalzamento delle acque fino a 5 metri in alcuni ambiti costieri, ha riferito il centro nazionale per gli uragani NHC.

L'opera di bonifica del territorio

L’obiettivo ora è rimuovere le macerie e ripristinare l’energia elettrica nelle centinaia di migliaia di case che sono state tagliate fuori dalla rete. Chiunque pensasse di trarre profitto dalla situazione è stato messo in guardia dai cartelli con la scritta: "tu saccheggi, noi spariamo" in linea con la grande diffusione delle armi fra i privati negli Stati Uniti.