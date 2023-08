Continuano le operazioni di controffensiva sul confine della regione di Donetsk-Zaporizhzhia e nell'Ucraina orientale

Le Forze ucraine hanno ottenuto guadagni tatticamente significativi nella regione occidentale di Zaporizhzhia, mentre continuano le operazioni di controffensiva sul confine della regione di Donetsk-Zaporizhzhia e nell'Ucraina orientale.

I filmati geolocalizzati pubblicati il 20 e il 21 agosto indicano che le Forze ucraine hanno raggiunto la parte centrale di Robotyne (10 km a sud di Orikhiv) e hanno sfondato alcune difese russe a sud di Mala Tokmachka (9 km a sud-est di Orikhiv).

L’Esercito ucraino riferisce inoltre di essere "entrato" nel villaggio occupato dai russi, fonti russe affermano invece che i combattimenti sono in corso.

L’Istituto per lo studio della guerra aveva precedentemente valutato che gli attacchi ucraini a Robotyne sono tatticamente significativi, perché un’avanzata nell’area potrebbe consentire alle Forze ucraine di iniziare ad operare oltre i campi minati russi più densi.

I progressi ucraini in vari campi in quest’area probabilmente confermano questa valutazione e mirano probabilmente anche a degradare le Forze russe che hanno impegnato sforzi, risorse e personale significativi per mantenere posizioni nell'area.

Il ministero della Difesa britannico, intanto, afferma che è "molto probabile che l’Esercito russo formerà la nuova 18a ArmataCombinata da altre unità attualmente operanti nella regione di Kherson" e si concentrerà su operazioni di sicurezza difensive nel sud dell’Ucraina.