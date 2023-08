Attraverso una nota ufficiale, il colosso cinese Evergrande ha sottolineato di aver avviato una procedura per la ristrutturazione del debito e non una vera e propria istanza di fallimento

Il secondo maggiore operatore di sviluppo immobiliare in Cina, Evergrande, ha presentato negli Stati Uniti, presso un tribunale di New York, un'istanza di fallimento.

Questa mossa dovrebbe proteggere i beni della società negli Stati Uniti dai creditori.

La società si è infatti appellata alla normativa, che consente a un’azienda straniera in crisi di continuare a operare senza il pignoramento di beni e strutture, a condizione di pagare i creditori statunitensi e adottare un piano di risanamento.

Evergrande: "Ristrutturazione del debito, non fallimento"

Attraverso una nota ufficiale, Evergrande ha sottolineato che l'operazione deve essere intesa come una procedura per la ristrutturazione del debito e non come una vera e propria richiesta di fallimento.

Si stima che attualmente il debito della società cinese ammonti a 300 miliardi di dollari, di cui una parte significativa rappresenta obbligazioni emesse all’estero.

Evergrande è in crisi da tempo e dal 2021 è la società di sviluppo immobiliare più indebitata al mondo.

La crisi di Evergrande può provocare un effetto domino?

Si teme che il crollo di un tale colosso possa provocare un effetto domino nel settore immobiliare cinese, che si stima essere pari al 30% dell'economia del Paese e volano per il 25% della sua crescita.

Alcuni analisti occidentali paragonano la situazione di "Evergrande" a quella di "Lehman Brothers", sfociata nella crisi globale del 2008. Altri ritengono che la bolla cinese non possa avere una forza negativa dirompente come quella della congiuntura di 15 anni fa.