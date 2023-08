Ecuador, ucciso il candidato alle presidenziali Fernando Villavicencio

Giornalista e attivista politico, nonché candidato alle elezioni presidenziali, Fernando Villavicencio è stato ucciso in Ecuador a colpi di arma da fuoco

Uno dei candidati alle elezioni presidenziali in Ecuador, il giornalista e attivista politico Fernando Villavicencio, è stato ucciso a colpi di arma da fuocoal termine di un comizio. L'uomo, 59enne, secondo quanto riportato dalla stampa locale, è stato raggiunto da numerosi colpi mentre stava uscendo da una scuola della capitale Quito nella quale aveva appena partecipato ad una riunione politica.

PUBBLICITÀ

Il presidente uscente Guillermo Lasso ha convocato una riunione d'urgenza

Trasportato d'urgenza presso la Clinica de la Mujer, è morto pochi minuti dopo il ricovero. "Sono indignato e scioccato per l'uccisione di Villavicencio", ha affermato il presidente uscente della nazione sudamericana, Guillermo Lasso, che ha espresso la propria "solidarietà e condoglianze alla moglie e alle figlie. Per rispetto alla sua memoria e alle sue battaglie, vi assicuro che questo crimine non resterà impunito".

"Ho chiesto alla presidente del Comitato nazionale per le elezioni, Diana Atamaint, al procuratore generale dello Stato, Diana Salazar, al presidente della Corte nazionale di Giustizia, Ivan Saquicela, e alle altre autorità dello Stato di partecipare ad una riunione d'emergenzaper affrontare questo evento che ha sconvolto il Paese. Il crimine organizzato si è spinto troppo in là, ma su di loro si abbatterà tutto il peso della legge", ha aggiunto Lasso.

Unanime la condanna da parte degli altri candidati

Unanime la condanna da parte degli altri candidati alle elezioni presidenziali, che si terranno il prossimo 20 agosto. La favorita nei sondaggi, Luisa Gonzalez, candidata del partito dell'ex presidente Rafael Correa, ha manifestato la propria "indignazione", affermando che la morte di Villavicencio "è un lutto per tutti". Allo stesso modo il candidato del movimento indigeno Pachakutik, Yaku Pérez, in corsa per il ballottaggio, ha manifestato il suo cordoglio e ha affermato che "è il momento di unirci e recuperare la pace". Il candidato indipendente di centrodestra, Otto Sonnenholzner, ha condannato l'attentato sostenendo che "il Paese è sfuggito di mano al governo".