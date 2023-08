È stata momentaneamente chiusa la spiaggia di Rockaway a New York dopo che uno squalo ha attaccato una bagnante, ora ricoverata in gravi condizioni

Nuotava in acque solitamente frequentate dai bagnanti quando è stata attaccata da uno squalo.

È successo nella spiaggia di Rockaway a New York: la donna, 65 anni, un morso che le ha staccato un pezzo di coscia, è stata ricoverata in gravi condizioni ma stabile al Jamaica Hospital Medical Center.

I bagnini hanno immediatamente soccorso la donna e le hanno applicato un laccio emostatico per evitare il dissanguamento.

"Un evento raro" comenta il Parks department newyorkese che gestisce la spiaggia, anche se gli avvistamenti di squali sono diventati più frequenti nelle acque di New York.

Dopo l'attacco la spiaggia è stata chiusa al pubblico e un elicottero si è alzato in volo per cercare di intercettare lo squalo, che però non ha più dato traccia di sé.

Nel luglio scorso sono stati registrati diversi attacchi di squali a nord est di Rockaway, nelle acque di Fire Island, a largo di Quoque, a Long Island e della cittadina di Babylon.