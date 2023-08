La ''compagna di ballo'' austriaca di Putin si trasferisce in Russia

Aveva ballato con Putin al suo matrimonio, ora l'ex ministra degli Esteri austriaca Karin Kneiss si è trasferita e ha affittato una casa nel villaggio di Petrushovo, nella regione di Ryazan in Russia.

Era balzata agli onori della cronaca per aver danzato al suo matrimonio con il presidente russo Vladimir Putin. Oggi l'ex ministra degli Esteri austriaca Karin Kneissl, che ha lasciato il Paese a causa delle accuse di legami con Mosca e delle minacce che a suo dire sono seguite, ha affittato una casa nel villaggio di Petrushovo, nella regione di Ryazan in Russia.

Kneissl, che ha presieduto gli Esteri in Austria dal 2017 al 2019, aveva assunto l'incarico in quota al partito austriaco di estrema destra Freedom Party, che nel 2016 aveva concluso un accordo di cooperazione e cooperazione con il partito Russia Unita.

Il soggiorno dell'ex ministra in Russia

L'ex ministro ha detto alla stampa locale di aver pagato per "un altro mese di affitto", aggiungendo di non sapere nulla del proprio futuro.

Nell'intervista ai media regionali, Kneissl ha dichiarato di continuare a scrivere libri, a insegnare, ed è stata anche invitata a lavorare presso il centro G.O.R.K.I. alla St. Petersburg State University.

"Non è stato facile venire qui, ma sto cercando di trovare la mia strada, anche se non è facile. insegnare e imparare, a scrivere i miei libri, a imparare la lingua. Ho dovuto lasciare la mia vecchia vita e ricominciare, e a 60 anni non è facile" ha commentato l'ex ministra.