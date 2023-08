Difficoltà nel reperire una sistemazione temporanea adeguata nelle strutture nell'area di Seul: oltre 1.000 veicoli sono stati mobilitati per trasportare gli adolescenti

La Corea del Sud sta evacuando decine di migliaia di scout da un sito costiero, a causa dell'incombere del tifone Khanun.

PUBBLICITÀ

Più di 1.000 veicoli sono utilizzati per spostare circa 36.000 adolescenti dal World Scout Jamboree (festival degli scout), nella contea sud-occidentale di Buan, secondo Kim Sung-ho, vice ministro dell'Interno e della Sicurezza sudcoreano.

La maggior parte degli scout, che provengono da 158 Paesi, saranno ospitati in sedi nella capitale Seul e nella vicina area metropolitana: Kim ha detto che ci vorranno circa sei ore per evacuare gli scout dal campeggio, che secondo gli organizzatori non sarà più utilizzato per nessun evento dopo la loro partenza.

I funzionari di Camp Humphreys, importante base militare statunitense a 70 chilometri a sud di Seul, non hanno ancora confermato le notizie secondo cui migliaia di scout provenienti da Svezia, Norvegia e Danimarca sarebbero stati trasferiti nelle proprie strutture.

La base ospita già centinaia di scout americani, che sono stati spostati durante il fine settimana a causa del caldo, dato che la Corea del Sud è alle prese con una delle estati più afose degli ultimi anni.

L'annuncio delle evacuazioni è arrivato dopo che l'Organizzazione mondiale del Movimento scout ha detto di aver invitato la Corea del Sud a spostare gli scout dal percorso della tempesta e "fornire tutte le risorse e il supporto necessari ai partecipanti durante il loro soggiorno e sino al loro ritorno nei loro Paesi d'origine".