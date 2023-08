Un barcone che serviva agli operai delle piattaforme petrolifere ospita da adesso i migranti richiedenti asilo in Gran Bretagna

Un gruppo di persone è stato visto salire lunedi a bordo di un barcone utilizzato come ricovero per i migranti. Sono i primi richiedenti asilo a trasferirsi al Bibby Stockholm, attraccato a Portland, nel sud-ovest dell'Inghilterra. La chiatta rientra in un controverso piano del governo britannico per ospitare alcuni dei richiedenti asilo ma i difensori dei migranti protestano contro il piano del governo che "parcheggia" i migranti su una chiatta di Portland semplicemente per questioni di risparmio.

"Il modo in cui il governo ha gestito la sua politica di asilo - sostengono i manifestanti - è impostato per prendere di mira queste persone e farne un capro espiatorio. Ci sembra una cosa che parte dall'alto".

Dai gommoni alle chiatte

Il governo britannico vuole utilizzare chiatte ed ex basi militari per ospitare i migranti poiché il costo per alloggiarli negli hotel aumenta vertiginosamente. Sulla Manica intanto gli sbarchi illegali continuano. I parlamentari dell'opposizione e gli attivisti per i diritti civili affermano che il nocciolo del problema è la mancanza di opzioni legali per i migranti che chiedono asilo.