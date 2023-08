Lisbona, la "Woodstock cattolica" vale centinaia di milioni di euro

Per la Giornata mondiale della gioventù, ribattezzata la "Woodstock cattolica" si prevede un afflusso di un milione di ragazzi a Lisbona

Diverse decine di migliaia di pellegrini hanno partecipato alla messa di apertura della Giornata mondiale della gioventù a Lisbona, in Portogallo. La festa della gioventù cattolica è iniziata martedì sera, ma tutti aspettano l'evento principale: la visita di Papa Francesco. Il pontefice resterà fino alla fine della manifestazione, prevista per domenica, quando celebrerà una messa.

Hotel, ristoranti e biscotti con le immagini del Papa

Con più di un milione di pellegrini attesi nella capitale portoghese, Lisbona spera anche di poter sfruttare il conseguente volano economico, in particolare per quanto riguarda i settori alberghiero e della ristorazione.

"In passato - racconta Fernando Santos, che lavora nella pasticceria Balcao do Marques - abbiamo preparato biscotti con immagini tratte da cartoni animati per bambini, come l'Uomo Ragno o Batman. E scherzando con il pasticcere, abbiamo pensato di farne anche con il volto del Papa, così abbiamo spunto da alcune sue fotografie".

L'impatto economico della Giornata mondiale della gioventù

Secondo João Duque, economista, direttore dell'Istituto superiore di economia e management di Lisbona, "tutto dipenderà dal numero di persone che arriveranno. Se le proiezioni che parlano di un milione di visitatori sono giuste, pensiamo di poter generare qualche centinaio di milioni di euro. Potrebbe essere 300 milioni, 400 milioni, 500 milioni, o anche un po' di più. Ma dipende davvero da quante persone arriveranno in Portogallo".

La Giornata Mondiale della Gioventù, ribatezzata la "Woodstock cattolica", fa parte degli sforzi del Vaticano per avvicinarsi ai giovani cattolici in un momento in cui il secolarismo e gli scandali degli abusi sessuali su minori da parte di persone appartenenti al clero hanno indotto molti fedeli ad allontanarsi dalla Chiesa.