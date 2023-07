La "non-vittoria" dei socialisti e l'ascesa delle donne a destra

Il Psoe vince di misura, ma non può governare da solo. I Popolari sconfitti perché Feijoo non piace ai militanti, non tanto come Isabel Diaz Ayuso, "presidenta" della Comunità di Madrid

Se non è un pareggio poco ci manca e non serve a nessuno. Alle ultime politiche anticipate in Spagna, i socialisti del Psoe finiscono primo partito per qualche decimale. Le urne potrebbero quindi salvare la poltrona del leader Pedro Sanchez che aveva deciso di tornare alle urne, visto sia lo stallo politico che l'avanzata dell'opposizione di destra in tutto il paese alle ultime amministrative. La sconfitta di misura dei popolari sembra legata al leader Alberto Nunez Feijoo che non piace, non tanto come Isabel Diaz Ayuso combattiva presidente della comunità di Madrid, una sorta di governatrice regionale.

I militanti del PP chiedono un cambio al vertice e gridano "Ayuso, Ayuso", nel mezzo del discorso di ringraziamento dell'attuale leader Feijoo

Si annunciano mesi di negoziati durissimi

Il prossimo 17 agosto le cortes, il parlamento spagnolo, dovrebbero esprimersi una prima volta sul capo del ggoverno e non è detto che Sanchez riesca a imporsi nuovamente

Impossibile per ora un esecutivo che non sia di coalizione. Il problema sono i compagni di strada. A destra i postfranchisti di Vox hanno perso voti, ma sarebbero necessari ai popolari anche se negli ultimi mesi hanno attaccato proprio il PP. A sinistra la musica non cambia. Fondamentali, per ora appaiono gli indipendentisti catalani di Puigdemont, leader per ora riparato in Belgio inseguito dalla magistratura spagnola. Se entrasse nel governo però le carte potrebbero rimescolarsi.

In mezzo a questo impasse c'è il paese che avrebbe bisogno di un governo facente funzione proprio nel semestre di presidenza europeo della Spagna.

Ecco quello che succede adesso

Il risultato serrato tra il blocco di destra e quello di sinistra alle elezioni generali del 23 luglio lascia la porta aperta a nuove domande. Le elezioni possono essere ripetute? E quando? Il prossimo passo è che il Congresso dei Deputati e il Senato si riuniscano il 17 agosto. Da quel momento inizia tutto il processo per sapere se c'è un nuovo presidente o se c'è un ritorno alle urne. Questi sono i passaggi:

Il re Felipe VI convocherà i rappresentanti di tutti i partiti la settimana del 21 agosto per valutare chi viene presentato come candidato alla presidenza davanti alle Cortes Generali in una sessione di investitura. Nei giorni successivi si terrà detta seduta e i membri del Congresso determineranno se il candidato proposto andrà avanti come capo dell'Esecutivo in un dibattito per l'investitura. Per fare questo, bisogna ottenere la maggioranza assoluta di 176 seggi al primo tentativo e 48 ore dopo, finché non si viene eletti. Il candidato può sperare di avere l'approvazione della Camera bassa se ottiene più voti a favore (sì) che contro (no)

Pedro Sánchez potrebbe già essere presidente l'8 settembre, ma potrebbe verificarsi anche un altro scenario. In caso di stallo, il re potrebbe proporre un nuovo candidato. Potrebbe essere ricercato durante i due mesi successivi al primo voto del dibattito iniziale sull'investitura. Questo processo potrebbe quindi essere prorogato fino a ottobre.

Il Psoe cerca di capitalizzare la vittoria

E se non c'è accordo? Dipenderà da quando le Cortes Generales saranno sciolte, ma le prossime elezioni generali sarebbero 47 giorni dopo lo scioglimento delle stesse Cortes, cosa che potrebbe collocare le elezioni tra novembre e dicembre o addirittura gennaio se il dibattito dovesse protrarsi a lungo.

Precedente con Pedro Sánchez nel 2019

Già nel 2019 si è verificato uno scenario di ripetizione elettorale con protagonista Pedro Sánchez. Le elezioni si sono svolte il 28 aprile e la Camera bassa non ha approvato il socialista come presidente. Ciò ha portato a una ripetizione delle elezioni il 10 novembre. Tra un'elezione e l'altra passarono quasi sei mesi.