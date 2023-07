Corea del Nord, nuovo lancio di un missile balistico

Di Euronews

Pyongyang ha risposto al presunto passaggio di un aereo spia statunistense vicino al proprio territorio

La Corea del Nord ha risposto con un test di missili balistici intercontinentali al presunto passaggio di un aereo spia statunitense vicino al suo territorio. La notizia, diffusa dalla televisione pubblica nordcoreana, aumenta le preoccupazioni dei Paesi vicini, in particolare Corea del Sud e Giappone.

Colloquio tra i ministeri degli Esteri di Giappone, Usa e Corea del Sud

"Si è appena svolto un colloquio telefonico tra Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud, a livello dei direttori generali dei ministeri degli Affari Esteri - ha spiegato Hirokazu Matsuno, segretario generale di Gabinetto del Giappone -. Il governo risponderà in stretta collaborazione con gli Stati Uniti, la Corea del Sud e la comunità internazionale, anche in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e continuerà a fare il possibile per raccogliere, analizzare e monitorare le informazioni utili per proteggere le vite e le proprietà della popolazione".

Da tre mesi il regime nordcoreano non conduceva test con missili intercontinentali. Quello lanciato in questa occasione ha raggiunto un'altitudine massima di seimila metri prima di inabissarsi nelle acque internazionali tra la penisola coreana e il Giappone.