Dalla Cina al Niger, ecco i migliori No Comment della settimana

I migliori filmati "No Comment" della settimana qui in un unico video. Dalla Cina, dove le inondazioni hanno messo in ginocchio la provincia di Hebei e le aree limitrofe e le acque hanno intrappolato i residenti nelle abitazioni, alla Giornata mondiale della gioventù dove Papa Francesco ha incontrato le vittime di violenza sessuale. Si passa anche in breve per Kiev dove continuano i bombardamenti vicino ai quartieri residenziali e un grosso palazzo è stato squarciato dai droni e per il Niger, dove una folla entusiasta celebra il giorno dell'indipendenza dalla Francia.

