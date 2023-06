Di Juan Carlos De Santos

Esperti affermano che sono necessari protocolli e standard per evitare che dispositivi come il Titan sfuggano alle normative nazionali quando si trovano in acque internazionali.

Secondo gli esperti, l'implosione del sommergibile turistico Titan rappresenta una sfida per la sicurezza di questo tipo di imbarcazioni in acque internazionali dove la regolamentazione è minima. In acque profonde i sommergibili non sono generalmente soggetti ad alcuna norma o regolamento.

"Non c'è nessuna regola che dica la stessa cosa riguardo alla profondità dell'oceano, perché una volta superate le 12 miglia, secondo la Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, si è praticamente in acque internazionali", afferma Salvatore Mercogliano, professore associato di storia alla Campbell University. Il docente sottolinea che ciò che occorre fare è regolamentare il fenomeno.

"In acque internazionali, le navi sono normalmente regolamentate. Le navi devono entrare e uscire dai porti. Devono essere registrate presso i paesi e devono essere classificate. Ma un sommergibile lanciato dal retro di una nave no". Aggiunge che "questa è la zona grigia, il tipo di ambiguità in cui operava OceanGate".

"Come azienda statunitense e con sede negli Stati uniti credo che fossero tenuti a rispettare la legge statunitense Thomas Schoenbaum Professore di diritto dell'Università di Washington

Un'ambiguità per la quale, ad esempio, l'azienda non aveva registrato il proprio dispositivo. Ma, secondo il professor Thomas Schoenbaum, sarebbe "falso" che OceanGate non fosse obbligata a rispettare la legge statunitense: "Presumibilmente pensavano di non dover rispettare alcuna normativa perché stavano utilizzando il sommergibile in acque internazionali al di fuori della giurisdizione di qualsiasi Stato".

Thomas Schoenbaum è professore alla University of Washington School of Law e spiega cosa dicono le leggi degli Stati uniti, dove ha sede OceanGate: "Nel diritto statunitense esiste un Passenger Vessel Safety Act del 1993 (Legge sulla sicurezza delle navi passeggeri), che prevede delle regole". L'esperto di diritto marittimo sottolinea: "E la norma più importante è che il sommergibile deve essere certificato per la sicurezza prima dell'impresa commerciale".

Cosa sarebbe successo se ci fosse stata una regolamentazione?

Innanzitutto, la macchina deve essere controllata. In altre parole, si sarebbero dovuti valutare i vari componenti. Inoltre, il veicolo non era registrato. Se ci fosse stata una normativa, la nave avrebbe dovuto rispettare una certificazione.

"Penso che se ci fossero state norme e società di certificazione ci sarebbe stata un'ispezione molto più approfondita di questo sommergibile", dice Salvatore Mercogliano.

In secondo luogo, se ci fossero state norme come quelle che regolano il turismo spaziale, ci sarebbe stata una valutazione dei componenti. Una delle cause da considerare in questo caso è la fatica dei materiali del sommergibile. Se ci fosse stato un regolamento, forse il sommergibile non sarebbe stato in grado di fare tutte le immersioni che ha fatto.

"Ciò di cui c'era bisogno era un'ispezione accurata e un controllo periodico Salvatore Mercogliano Professore associato dell'Accademia della marina mercantile degli Stati uniti

Schoenbaum ha affermato: "È necessario che una società di classificazione indipendente esamini la nave e determini lo stato in anticipo prima che essa intraprenda qualsiasi trasporto di passeggeri". L'idea di avere un organismo indipendente sarebbe utile a "condurre un'indagine sulla sicurezza, compresa la fatica dei metalli", afferma il professore di diritto dell'Università di Washington. "Un esame indipendente probabilmente non avrebbe permesso di utilizzare il sommergibile senza modifiche".

In effetti, l'azienda è stata criticata per aver utilizzato componenti commerciali nello sviluppo del sommergibile.

"Il problema è che si trattava di un progetto molto innovativo, con nuove tecnologie e nuovi materiali. Stava davvero spingendo i confini dell'immersione in profondità e quindi poneva delle sfide. E ciò di cui aveva davvero bisogno era un'ispezione rigorosa e test periodici", afferma Salvatore Mercogliano, professore assistente presso l'Accademia della Marina Mercantile degli Stati Uniti.

Quali sono i protocolli per il turismo spaziale?

C'è una questione comune tra lo spazio e i viaggi in acque profonde. Si tratta di luoghi inesplorati dall'uomo. Per viaggiare nello spazio, le compagnie di turismo spaziale devono rispettare i rigidi standard stabiliti dalla Federal aviation administration negli Stati uniti e dall'Agenzia per la sicurezza aerea dell'Unione europea. Questi standard prevedono l'uso di sistemi ridondanti per il lancio, il rientro e altri sistemi critici, nonché test rigorosi per tutti i componenti e il personale coinvolto.

Che ne è dell'esonero di responsabilità firmato dai passeggeri di Titan?

"Le famiglie delle vittime potrebbero fare causa per danni negli Stati uniti, ma a causa delle liberatorie non sarebbero in grado di essere risarciti nei tribunali statunitensi. Thomas Schoenbaum Professore di Diritto dell'Università di Washington

Ocean Gate ha fatto firmare ai tre passeggeri una dichiarazione di responsabilità. "È un fatto straordinario. Non sarebbe legale su una nave passeggeri o in casi di navi passeggeri o navi da crociera", osserva Schoenbaum, che aggiunge: "C'è una giurisprudenza negli Stati uniti che sostiene queste rinunce alla responsabilità. Ciò significa che i tre passeggeri e i loro stati potrebbero fare causa per danni negli Stati uniti, ma a causa delle liberatorie non sarebbero in grado di recuperare i danni nei tribunali statunitensi".

Secondo il professore, il Congresso degli Stati Uniti e anche l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbero prendere provvedimenti per invalidare le deroghe alla responsabilità per il turismo d'avventura. In questo modo, secondo il professore, gli operatori sarebbero incentivati ad assicurarsi che "sia sicuro".

"Non ci si può mai sottrarre alla responsabilità quando si tratta di un funzionamento sicuro di una nave. Quindi, anche se questi passeggeri hanno firmato una rinuncia, se la nave non era sicura, non si può rinunciare a questo diritto", osserva Salvatore Mercogliano. "Credo sia molto difficile andare contro la compagnia perché non ha infranto alcuna legge", aggiunge il professore aggiunto dell'Accademia della Marina Mercantile degli Stati Uniti.

Tutto questo è stato fatto per aggirare i regolamenti?

"Credo che la conclusione che emergerà dall'indagine sarà che l'elusione dei regolamenti da parte di Ocean Gate non era conforme alla legge statunitense", afferma Schoenbaum. "Potrebbe essere stato coerente con la legge internazionale, ma non con la legge degli Stati uniti e potrebbe non essere stato coerente con quella canadese".

Anche se è stato costruito negli Stati uniti da una società statunitense, la società operativa era una società delle Bahamas. "Le Bahamas non hanno requisiti normativi", ricorda il professore. "Questo è il cavillo che è stato utilizzato per cercare di eludere le norme di sicurezza".

Il Titan segna la fine di questo tipo di avventura in mare?

Sulla scia di questa tragedia è chiaro che la certificazione è l'unico modo per far sopravvivere l'industria del turismo d'avventura che finora ha navigato in acque grigie e torbide.

"Se l'industria prospera, lo farà solo se è sicura e percepita come tale. Ecco perché credo che la regolamentazione internazionale non influirà in maniera negativa sul settore, ma lo renderà più popolare e verrà permesso alle persone di accedervi in modo sicuro", afferma Schoenbaum.

Tuttavia i costi per le aziende aumenteranno. Con la regolamentazione sarà più costoso per le società partecipare al turismo marino d'avventura. "Dovranno spendere soldi per assicurarsi che i loro viaggi siano sicuri e che le barche che usano siano sicure", dice l'esperto di diritto marittimo.