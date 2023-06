Romania: chiesti 13 anni di carcere per l'influencer Andrew Tate

Di Euronews

Tra le accuse formulate, traffico di esseri umani, crimine organizzato e stupro

Circondati dalle guardie del corpo e con una folla di giornalisti ad attenderli. È così che i fratelli britannico-americani Andrew e Tristan Tate sono arrivati al tribunale di Bucarest dove sono state lette le accuse contro di loro: tra le altre, traffico di esseri umani, crimine organizzato e stupro.

L'accusa ha chiesto 13 anni di carcere per Andrew Tate, influencer con milioni di follower famoso per le sue controverse dichiarazioni misogine, suo fratello Tristan e due donne rumene con cui avrebbe formato un gruppo criminale. Il processo dev'essere prima autorizzato da un giudice, che ha 60 giorni di tempo per prendere la sua decisione se procedere o meno.

I quattro sono stati fermati alla fine del 2022 e sono agli arresti domiciliari da marzo. Avrebbero reclutato varie donne convincendole di volere una relazione con loro, per poi costringerle a produrre contenuti pornografici.