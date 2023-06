Di Euronews

Nella capitale francese il mondo della finanza e 50 capi di stato discuteranno la riforma delle banche di sviluppo per aiutare i paesi poveri ad affrontare la crisi climatica

Gli attivisti per il clima provenienti da tutto il mondo hanno trasformato la Torre Eiffel in una pala eolica per inviare un messaggio ai capi di stato e al mondo della finanza che si riunirà nella capitale francese per il Summit for a New Global Financial Pact.

Nel corso del vertice saranno discusse nuove strategie per aiutare i Paesi in via di sviluppo ad affrontare le nuove sfide finanziarie poste dal cambiamento climatico. La ristrutturazione del debito delle economie povere è una delle proposte all'ordine del giorno, ma gli attivisti mettono in guardia dalle false promesse.

I timori degli attivisti

"Abbiamo già ascoltato molte promesse da parte dei leader politici occidentali per aiutare i Paesi del sud globale. Fondi per lo sviluppo, ristrutturazione del debito, ma non hanno mai mantenuto la parola data", dice Pazienza Nabukalu, attivista ugandese di Fridays for future.

Insieme al presidente Francese Emmanuel Macron, giovedì arriveranno a parigi cinquanta capi di Stato e di governo parteciperanno al Vertice per un nuovo patto di finanziamento globale a Parigi. Discuteranno della riforma delle banche di sviluppo mondiali in un mondo sempre più caldo e soggetto a eventi metereologici estremi.

Saranno presenti anche il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen, il premier cinese Li Qiang, il nuovo presidente della Banca Mondiale Ajay Banga, il direttore generale del FMI Kristalina Georgieva e le attiviste per il clima Greta Thunberg e Vanessa Nakate.