Di euronews con Ansa

Erano dispersi nella foresta amazzonica da 40 giorni. L'attività dell'esercito e la loro appartenenza all'etnia huitoto ha fatto la differenza

I quattro bambini, d'etnia huitoto, che per oltre un mese hanno vagato nella foresta colombiana, dopo un incidente aereo l'1 maggio in cui sono morte tre persone fra cui la madre, sono giunti in aereo a Bogotà alle 12:27 locali (le 6:27 italiane). I bambini erano stati ritrovati ieri dai soccorritori.

I piccoli - Lesly Jacobombaire Mucutuy di13 anni, Soleiny Jacobombaire Mucutuy di nove, Tien Ranoque Mucutuy di quattro e Cristin Ranoque Mucutuy di 11 mesi - hanno viaggiato da San Joseé del Guaviare fino alla capitale a bordo di un velivolo dell'esercito, insieme al padre, uno dei loro nonni e ad altri membri della famiglia.

Nella base aerea li attendevano quattro ambulanze, nelle quali sono stati trasferiti

all'ospedale militare di Bogotà dove continueranno i controlli medici ed il processo di idratazione e alimentazione.

Conoscere la foresta

I bambini sono sopravvisuti grazie ai kit di sopravvivenza che l'esercito ha lasciato in vari punti della foresta colombiana e anche perché apprtenenti a un etnia che conosce pericoli e pregi della foresta.

Via Twitter il ministero della Difesa colombiano ha sottolineato che la parte più difficile dell'operazione di salvataggio realizzata venerdì pomeriggio è stata quella di riuscire a portare i quattro bambini dalla fitta selva del Guaviare, in cui sono stati rinvenuti, fino ad un elicottero che sostava ad un'altezza di 60 metri sopra la cima degli alberi.

Operazione delicata

Elementi specializzati dell'esercito hanno preso in braccio uno ad uno i quattro bambini e, con l'ausilio di un cavo metallico collegato ad un argano collegato dal velivolo, li hanno portati a bordo.

In un ultimo tweet il ministero ha confermato che "tutti gli sforzi del @FuerzasMilCol sono riusciti con successo a proteggere la vita dei bambini nelle giungle di Guaviare e Caquetá". L'operazione, conclude il messaggio, "ha regalato loro il miracolo che la Colombia si aspettava. Eterna gratitudine ai nostri ufficiali in uniforme e alle comunità indigene".