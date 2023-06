Arrestata Nicola Sturgeon, ex primo ministro scozzese

È stata tratta in arresto in relazione alle indagini in corso sul finanziamento e sulle finanze del partito, lo Snp

Il 5 aprile, gli agenti hanno perquisito la casa della signora Sturgeon e la sede del partito a Edimburgo.

Hanno anche arrestato suo marito Peter Murrell, ex amministratore delegato del Snp, che è stato rilasciato senza accuse.

Anche un camper di lusso è stato sequestrato dalla polizia fuori dall'abitazione della madre del signor Murrell a Dunfermline.

Quasi due settimane dopo, il tesoriere dell'Snp Colin Beattie è stato arrestato e rilasciato senza accuse.

Il sig. Murrell e il sig. Beattie sono stati entrambi trattati come sospetti e sono stati presi in custodia per il periodo stabilito dalla legge fino a 12 ore di interrogatorio prima di essere rilasciati in attesa di ulteriori indagini.

Ai sensi del Criminal Justice (Scotland) Act 2016, la polizia può rilasciare un sospetto per ulteriori indagini, ma può essere nuovamente arrestato in un secondo momento.

Nicola Sturgeon è stata la prima ministra della Scozia per otto anni. Le sue dimissioni sono arrivate il 15 febbraio, quando ha affermato: "nella mia testa e nel mio cuore sapevo che questo era il momento giusto per dimettersi".

È stata la leader più longeva e la prima donna a ricoprire la carica. La signora Sturgeon ha insistito sul fatto che le sue dimissioni non sono state una risposta all '"ultimo periodo di pressione", che ha incluso controversie sulle riforme di genere, sui prigionieri trans e sulla strategia per l'indipendenza.

Tuttavia, a meno di un mese dal suo ultimo giorno, il 28 marzo, l'indagine sulle finanze del Pns - iniziata quasi due anni fa - è venuta alla ribalta.

Sono stati presentati reclami relativi a oltre 600.000 sterline donate allo SNP dagli attivisti. Il denaro è stato raccolto dopo che il partito ha cercato di raccogliere fondi per una futura campagna referendaria e la polizia scozzese ha lanciato l'operazione Branchform per esaminare cosa è accaduto.