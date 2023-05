In visita al Globsec 2023 di Bratislava, Forum annuale sulla sicurezza mondiale, il presidente francese Emmanuel Macron, paradossalmente, ha "ringraziato" Vladimir Putin per aver risvegliato la Nato dalla "morte cerebrale" in cui era precipitata, come aveva detto lo stesso Macron nel 2019

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato in visita a Bratislava, in Slovacchia, per partecipare all'ultima giornata del GLOBSEC 2023, Forum mondiale sulla sicurezza.

Macron ha dichiarato che l'invasione russa dell'Ucraina ha improvvisamente risvegliato la Nato, quasi quattro anni dopo che lo stesso presidente aveva bollato l'Alleanza come "cerebralmente morta".

"A dicembre 2019 dissi una frase dura nei confronti della Nato - vi ricordo le divisioni che esistevano al suo interno, tra la Turchia e diverse altre potenze - parlando di "morte cerebrale".

Potrei dire oggi che Vladimir Putin lo ha svegliato con il peggiore degli elettroshock". Emmanuel Macron 46 anni, Presidente della Francia

I ministri degli Esteri a Oslo

A Oslo, in Norvegia, il Segretario Generale della Nato, il norvegese Jens Stoltenberg, sta ospitando una riunione informale di due giorni dei ministri degli Esteri dei Paesi della Nato, per discutere lo status dell'Ucraina.

I membri dell'Alleanza hanno concordato, in linea di principio, che l'Ucraina entrerà a far parte della Nato quando sarà terminata la guerra con la Russia.

Questo incontro di Oslo precede un summit della Nato che si terrà l'11 e 12 luglio a Vilnius, in Lituania.

Secondo Stoltenberg, "l'incontro di Vilnius sarà un'opportunità per i Capi di Stato e di governo alleati di concordare ulteriori passi per rafforzare la nostra difesa e rivedere aumenti significativi della spesa per la difesa, nonché per continuare il nostro sostegno all'Ucraina".